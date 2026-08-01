شماری از مقامات یمنی به تشکیل ائتلاف دریایی چندملیتی به رهبری عربستان واکنش نشان داده و این ائتلاف را تلاشی برای نظامی‌سازی دریای سرخ دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند.

جوان آنلاین: رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، در جریان نشستی اعلام تشکیل ائتلاف دریایی چندملیتی به رهبری عربستان را «گامی بسیار مهم برای تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی بین‌المللی و حفظ امنیت گذرگاه‌های حیاتی دریایی در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه باب‌المندب» توصیف کرد.

بر اساس گزارش المساء پرس، وی در ادامه افزود: «این ائتلاف نشان‌دهنده درک روزافزون جامعه بین‌المللی از این واقعیت است که امنیت گذرگاه‌های دریایی مسئولیتی مشترک است و نباید در قبال آن کوتاهی و سهل‌انگاری شود».

در همین راستا، عبدالعزیز صالح بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی انصارالله، عربستان را به تلاش برای «نظامی‌سازی دریای سرخ» متهم کرد و گفت این ائتلاف از کشتی‌های سعودی محافظت نخواهد کرد و تنها موجب پیچیده‌تر و متشنج‌تر شدن اوضاع منطقه خواهد شد.

بن حبتور همچنین گفت: «ائتلاف دریایی عربستان چیزی جز پوششی برای ادامه تجاوز، محاصره و نظامی‌سازی سازمان‌یافته دریای سرخ و باب‌المندب با بهانه‌هایی واهی نیست.»

وی این اقدام را «تلاشی ناکام برای تغییر معادلات از طریق زور» دانست.

بن حبتور افزود: «باب‌المندب باز است و ما آن را به روی کشتیرانی بین‌المللی نبسته‌ایم. اقدامات ما تنها شامل کشتیرانی عربستان می‌شود و در پاسخ به محاصره‌ای ظالمانه است که بیش از ۳۰ میلیون انسان را در تنگنا قرار داده و تنها با پایان یافتن محاصره مردم ما متوقف خواهد شد.»

وی خطاب به کشورهای مشارکت‌کننده در این ائتلاف گفت: «در صورت گسترش دامنه رویارویی، شما نخستین بازندگان خواهید بود.»

او همچنین هشدار داد که هرگونه تشدید تنش، منطقه را درگیر درگیری‌هایی بی‌حاصل خواهد کرد و به افزایش بی‌ثباتی در این منطقه راهبردی منجر می‌شود؛ پیامدهایی که نه تنها ساکنان منطقه، بلکه سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بن حبتور در پایان تأکید کرد هر کس تصور می‌کند ائتلاف‌های نظامی به رهبری عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر به تحمیل معادلات جدید هستند، دچار توهم شده است.

حسین العزی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اگر قرار بود همه چیز با ائتلاف‌ها تعیین شود، حتی یک کشتی هم با امنیت عبور نمی‌کرد. این تنها اخلاق صنعای بزرگ است که چنین امنیتی را به دریا داده است. در غیر این صورت، به لطف خدا این توانایی را دارد که باب‌المندب و حتی فراتر از آن، تا دورترین نقاط مدیترانه و اقیانوس هند را از هر نقطه‌ای در یمن ببندد. اما همان‌طور که گفتم، صنعا اخلاق‌مدارترین پایتخت جهان و حریص‌ترین طرف برای حفظ امنیت کشتیرانی است و بهتر است از تحریک آن پرهیز شود.»

در همین راستا، محمد الفرح، از رهبران انصارالله گفت اعضای این ائتلاف «همان کشورهایی که در عملیات «عاصفة الحزم» (طوفان قاطعیت) به‌صورت ظالمانه و متجاوزانه مشارکت داشتند و همان کشورهایی که هنگامی که مردم یمن خواستار حقوق خود شدند، آنان را محکوم کردند و در کنار متجاوز ستمکار علیه ملت یمن ایستادند» هستند.

روزنامه بریتانیایی «گاردین» نیز به نقل از منابع یمنی که نامشان را فاش نکرد، گزارش داد که احتمال دارد عربستان در حال آماده‌سازی یک حمله نظامی گسترده علیه حوثی‌ها از مسیر دریا و شاید از مسیر زمینی در مرکز یمن باشد؛ اقدامی که با هدف شکستن محاصره اعمال‌شده بر صادرات نفت این کشور از طریق جنوب دریای سرخ انجام خواهد شد.

عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، نیز در سخنرانی روز پنجشنبه گفت: «نشانه‌ها حاکی از آن است که عربستان به سمت تشدید همه‌جانبه حرکت می‌کند و ما با توکل بر خدا، این تشدید همه‌جانبه را با تشدیدی همه‌جانبه پاسخ خواهیم داد.»

همزمان، حزام الأسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که این جنبش به تثبیت معادله محاصره تا زمان دستیابی به حقوق مشروع ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه یمن نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای هشدار داده بود که هرگونه حضور نظامی در دریای سرخ به ایجاد بی‌ثباتی منجر خواهد شد و بر امنیت کشتیرانی که در حال حاضر برقرار است، تأثیر خواهد گذاشت.

پیشتر وزارت دفاع عربستان میزبان نشستی با حضور بیش از ۴۰ کشور برای بحث درباره ایجاد ائتلاف دریایی جهت تضمین امنیت کشتیرانی و حفاظت از گذرگاه‌های آبی در تنگه باب المندب و دریای سرخ و خلیج عدن بود.

این وزارتخانه مدعی شد، ۱۴ کشور حمایت خود را از تشکیل ائتلاف دریایی اعلام کردند که مهمترین آنها مصر، ترکیه، قطر، پاکستان، کویت، اردن و دولت عدن هستند و کشورهای دیگری نیز بعدا به این ائتلاف می‌پیوندند.

این ۱۴ کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند: هدف این ائتلاف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، حفظ امنیت خطوط تجارت بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی و حفاظت از منافع دریایی مشترک در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن است.

گفتنی است، این اقدام عربستان بعد از آن صورت گرفت که انصارالله یمن در واکنش به حملات عربستان، لغو محاصره دریایی این کشور را اعلام کرد و حملاتی را علیه نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ و زیرساخت نفتی این کشور انجام داد.