کاپ قهرمانی جام جهانی ۶۲ هزار دلار فروخته شد

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و با شکست کرواسی در فینال موفق شد برای دومین بار بر سکوی نخست قرار گیرد و قهرمان شود.

رسانه «ole» خبر داد که بنجامین مندی بازیکن تیم ملی فرانسه که در آن تورنمنت جز بازیکنان این تیم بود کاپ قهرمانی خود را به فروش رسانده است.

در مطلب این رسانه آمده است: بنجامین مندی یکی از مطرح‌ترین مدافعان فوتبال جهان بود و در سال ۲۰۱۷ با انتقالی به ارزش ۵۸ میلیون یورو از موناکو به منچسترسیتی پیوست تا به گران‌ترین مدافع تاریخ فوتبال تبدیل شود. او یک سال بعد همراه با تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ شد، اما مجموعه‌ای از اتهامات مربوط به مسائل اخلاقی که در نهایت از آنها تبرئه شد، مسیر حرفه‌ای او را از سال ۲۰۲۱ تغییر داد و باعث شد از سطح اول فوتبال فاصله بگیرد.

این بازیکن ۳۲ ساله اکنون و دور از روزهای اوج خود، تصمیم گرفت بدل رسمی جام جهانی که در اختیار داشت را به فروش برساند. طبق گزارش اسپورتونه، مندی این یادگاری ارزشمند را از طریق حراجی گلدین در آمریکا و در قالب رویداد «Global Football Auction Part ۲» عرضه کرد.

پس از حضور پیشنهادهای متعدد، این آیتم در نهایت با مبلغ ۶۲ هزار و ۲۰۰ دلار به فروش رسید.

این کاپ بدل جام جهانی که ۳۸ سانتی‌متر ارتفاع، ۱۵ سانتی‌متر عرض و ۱۰ سانتی‌متر عمق دارد، بخشی از مجموعه شخصی مندی بود. این اثر همچنین شامل نوشته یادبود قهرمانی، یک ترک در قسمت پایه و گواهی اصالت با امضای خود این بازیکن است.