جوان آنلاین: به گفته وزارت کشور اسپانیا تعداد اجساد کشف شده در سواحل سئوتا در بحبوحه بحران مرزی با مراکش طی دو روز گذشته، روز شنبه به ۶۷ نفر افزایش یافت. بنابر این گزارش، برخی از آنها در ازدحام جمعیت برای رسیدن به یک مانع موج‌شکن جان باختند و برخی دیگر غرق شدند.

به گزارش مهر، پس از عبور حدود ۶۰ هزار مهاجر از مرز این منطقه کوچک محصور اسپانیا بین پنجشنبه و جمعه، اسپانیا اعلام کرد که در حال ساخت یک مانع مهار ۵۰۰ متری در امتداد حصار موج‌شکن به سمت دریا است.

خوزه آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا پیش از این تأکید کرده بود که عملاً تمام کسانی که وارد سئوتا شده‌اند، به مراکش بازگشته‌اند و افزود که بیش از ۴۸۰۰۰ نفر از کسانی که از این کشور شمال آفریقا وارد شده بودند، بازگشته‌اند. دولت اسپانیا همچنین اعلام کرد که به تدریج مرز ملیله را باز خواهد کرد.