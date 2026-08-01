حمله رژیم صهیونیستی به انبار تجهیزات پزشکی در مرکز غزه

جوان آنلاین: شاهدان عینی اعلام کردند که جت‌های جنگنده اسرائیلی اوایل روز شنبه به یک انبار پزشکی در نزدیکی بیمارستانی در مرکز نوار غزه حمله کردند و این مرکز را ویران کردند و به چادرهای مجاور که به فلسطینیان آواره پناه داده بودند، آسیب‌های گسترده‌ای وارد کردند.

به گزارش مهر، شاهدان به آناتولی گفتند که ارتش اسرائیل انبار کنار بیمارستان شهدای الاقصی در دیر البلح را هدف قرار داد و تجهیزات پزشکی حیاتی داخل آن را به طور کامل نابود کرد و ده‌ها چادر برپا شده در نزدیکی آن را به آتش کشید.

آنها افزودند که این حمله باعث ترس و وحشت در بین بیماران، آوارگان و ساکنان اطراف بیمارستان شد.

این حمله در حالی رخ داد که بخش بهداشت غزه همچنان با محاصره اسرائیل و کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است. محدودیت‌های شدید در ورود این اقلام، توانایی بیمارستان‌ها را برای تأمین نیازهای بیماران و مجروحان بیش از پیش تضعیف کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل جمعه مدعی شد که توافقی برای خلع سلاح کامل حماس و سایر گروه‌های مسلح در غزه حاصل شده است و نیروهای اسرائیلی قرار است با پیشرفت این روند، به صورت مرحله‌ای عقب‌نشینی کنند.

با وجود آتش‌بس که از اکتبر گذشته به اجرا درآمد، اسرائیل به حملات روزانه خود در سراسر غزه ادامه داده و ۱۲۰۹ فلسطینی را به شهادت رسانده و ۳۹۴۳ نفر دیگر را که بیشتر آنها زن و کودک هستند، زخمی کرده و در عین حال باعث ویرانی گسترده شده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ نسل‌کشی‌ای را در غزه آغاز کرد که منجر به شهادت بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۴۰۰۰ نفر شد که بیشتر آنها زن و کودک بودند، در حالی که حدود ۹۰٪ از زیرساخت‌های این منطقه‌ محصور را نابود کرد.