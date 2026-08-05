پیشرفت طرح عملیاتی پیشگیری و کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی کارکنان شهرداری قزوین

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ سید حامد موسوی با اعلام این خبر افزود: برنامه علمی-عملیاتی "پیشگیری و کاهش اختلالات اسکلتی-عضلانی" باهدف صیانت از سرمایه انسانی و ارتقای سطح سلامت سازمانی در شهرداری قزوین به اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و با هدف تسری استانداردهای ارگونومیک به تمامی سطوح شغلی در حال اجراست، عنوان کرد: این طرح تاکنون در سازمانهای فرهنگی ورزشی، عمران، زیباسازی، نوسازی و بهسازی، خدمات طراحی، معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت شهرسازی و معماری با موفقیت به اجرا درآمده است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین با اشاره به آمار مشارکت کارکنان در این مرحله تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته تاکنون ۱۱۵ نفر از کارکنان این حوزهها تحت فرآیندهای غربالگری و آموزشی قرار گرفتهاند.
موسوی دادههای حاصل از این پایشها را نقشه راهی برای اصلاح ساختار محیط کار و بهبود وضعیت سلامت همکاران دانست و گفت: بر مبنای این داده ها، اقدامات اصلاحی هدفمندی در دستور کار قرار دارد و این معاونت مصمم است تا با تکیه بر تحلیلهای علمی و دانش کارشناسان، روند اجرای این طرح را تا پوشش کامل تمامی واحدهای تابعه شهرداری با جدیت ادامه دهد.