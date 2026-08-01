یمن کارخانه آلمانی را در عربستان تعطیل کرد

مقامات سعودی درباره ابعاد ضربه‌های یمن به تأسیسات ینبع در حملات یک هفته پیش سکوت کردند، اما حالا شرکت آلمانی فاکس از تعلیق فعالیت کارخانه خود در این منطقه پس از آتش‌سوزی خبر می‌دهد.

جوان آنلاین: گزارش امروز شنبه رویترز حاکی است،‌ شرکت آلمانی فاکس فعالیت خود را در تأسیسات شهر ینبع تعلیق کرده است. ینبع، قطب صنعتی و بزرگ‌ترین پایانه صادرات نفت عربستان در کرانه دریای سرخ است.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که تأسیسات نفتی ینبع شنبه هفته گذشته در نتیجه پاسخ‌های پهپادی یمنی‌ها دچار آسیب‌های جدی و آتش‌سوزی گسترده‌ای شدند.

شرکت فاکس از سال ۱۹۹۵ با مشارکت گروه الحمرانی سعودی، کارخانه‌ای در ینبع احداث کرده که پس از آلمان و چین، سومین کارخانه بزرگ این شرکت در جهان است. ۳۷ درصد از بازار داخلی عربستان را پوشش داده و به بیش از ۲۶ کشور منطقه صادرات دارد.

سخنگوی فاکس با اشاره به اینکه شریک سعودی اطلاعات جزیی درباره تعلیق کارخانه این شرکت را در اختیار قرار نداده، گفت که تا زمان بازسازی، تأمین مشتریان را از طریق ترتیبات جایگزین ادامه خواهد داد.

بر اساس داده‌های موجود تعداد محموله‌های بارگیری نفت خام از بندر ینبع در هفته گذشته به ۱۶ محموله کاهش یافته که در مقایسه با ۳۵ محموله هفته قبل، کاهش چشمگیری داشته است.