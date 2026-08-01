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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
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دیاز کانل: آمریکا در پی تکرار رنج غزه برای مردم کوباست

کوبا رئیس‌جمهور کوبا با متهم کردن آمریکا به تشدید محاصره اقتصادی و انرژی علیه این کشور، تصریح کرد: در حالی که نسل‌کشی در غزه هنوز به طور کامل متوقف نشده است، اکنون تلاش می‌شود همین وضعیت از طریق محاصره اقتصادی و محاصره انرژی علیه بیش از ۹ میلیون کوبایی تکرار شود.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل در سخنرانی اختتامیه هفتمین دوره عادی نشست‌های مجلس ملی قدرت خلق (پارلمان) کوبا با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا علیه کشورش، اعلام کرد که واشنگتن با تشدید محاصره اقتصادی و انرژی، درصدد ایجاد فروپاشی اقتصادی و بروز ناآرامی های اجتماعی در کوبا است.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور کوبا اظهار داشت که کشورش طی ۷ماه گذشته تنها یک محموله سوخت دریافت کرده است؛ موضوعی که به گفته وی، پیامد مستقیم فرمان اجرایی امضاشده از سوی دولت آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ است؛ فرمانی که کشورهای صادرکننده سوخت و شرکت‌های کشتیرانی حامل فرآورده‌های نفتی به مقصد کوبا را به اعمال تحریم تهدید می‌کند.

وی با اشاره به پیامدهای این محدودیت‌ها بر بخش انرژی کشور گفت که کمبود گازوئیل و نفت کوره (مازوت) آسیب جدی به سامانه ملی برق وارد کرده و موجب خروج بیش از یک هزار و ۴۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید پراکنده برق از مدار شده است؛ موضوعی که خاموشی‌های طولانی‌مدت و اختلال گسترده در زندگی روزمره شهروندان کوبایی را به دنبال داشته است.

دیاز کانل همچنین، با اشاره به بحران انسانی در غزه، سیاست‌های آمریکا علیه کوبا را در همان چارچوب ارزیابی کرد و گفت: در حالی که نسل‌کشی در غزه هنوز به طور کامل متوقف نشده است، اکنون تلاش می‌شود همین وضعیت از طریق محاصره اقتصادی و محاصره انرژی علیه بیش از ۹ میلیون کوبایی تکرار شود؛ اقدامی که رنج مردم را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

وی اظهار داشت: طرح آمریکا علیه کوبا، از نظر شدت خباثت، تنها با سیاست اسکان اجباری ژنرال والریانو وایلر قابل مقایسه است؛ سیاستی که در اواخر قرن نوزدهم و با تحمیل گرسنگی، بخش بزرگی از جمعیت را از میان برد.

رئیس‌جمهور کوبا در ادامه با تشریح پیامدهای کمبود انرژی، گفت این وضعیت باعث از کار افتادن سامانه‌های پمپاژ آب، اختلال در برداشت محصولات کشاورزی، کاهش توان عملیاتی مراکز درمانی و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های گردشگری و صنعتی کشور شده است.

دیاز کانل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره بحران عمیق مالی و همچنین تهدیدهای دیپلماتیک و نظامی در منطقه، که به گفته وی شامل تحولات ژئوپلیتیکی در آمریکای لاتین و اقدامات خصمانه علیه کشورهای هم‌پیمان کوبا نیز می‌شود، بار دیگر بر اجرای ۱۷۶ اقدام برای «تحول اقتصادی و اجتماعی» که به تصویب دولت کوبا رسیده، تأکید کرد.

دولت کوبا اعلام کرد که بیش از ۱۲۰ مورد از این مقررات هم‌اکنون آماده اجرا هستند. این اصلاحات با هدف آزادسازی ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اختیارات شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و گسترش همکاری میان بخش دولتی و اشکال مختلف مدیریت خصوصی تدوین شده‌اند.

رئیس‌جمهور کوبا در عین حال تأکید کرد که این اصلاحات در پاسخ به فشارهای خارجی انجام نمی‌شود و به هیچ وجه به معنای بازگشت به نظام سرمایه‌داری نیست.

وی گفت: هیچ‌گونه خصوصی‌سازی در بخش‌های بهداشت، آموزش، علم، فرهنگ و خدمات راهبردی کشور انجام نخواهد شد و اراده سیاسی دولت بر احیا و ارتقای این بخش‌ها و ایجاد ثروت برای افزایش کیفیت خدمات متمرکز است.

دیاز کانل در پایان سخنان خود بار دیگر بر آمادگی کوبا برای گفت‌وگویی محترمانه با ایالات متحده بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی تأکید کرد و در عین حال افزود که مردم کوبا از حاکمیت ملی و استقلال خود در برابر هرگونه تلاش برای تجاوز نظامی یا بی‌ثبات‌سازی داخلی دفاع خواهند کرد.

برچسب ها: رئیس جمهور کوبا ، جنایات غزه ، دولت آمریکا
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