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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
ورزش » ساير

نخست‌وزیر انگلیس خواستار استعفای رئیس فیفا شد/ لغو طرح جنجالی اینفانتینو

انگلیس اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، با انتقاد از طرح جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، برای واگذاری بخشی از مالکیت تجاری جام جهانی، خواستار کناره‌گیری او از ریاست فیفا شد. این طرح در نهایت تحت فشار انتقادها لغو شد.

جوان آنلاین: اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، باید به دلیل برنامه‌اش برای واگذاری بخشی از مالکیت تجاری جام جهانی از سمت خود کناره‌گیری کند.

برنهام نخستین رهبر یکی از کشورهای بزرگ به شمار می‌رود که پس از واکنش‌های گسترده و انتقادهای شدید به طرح اینفانتینو برای ایجاد یک نهاد تجاری و فروش بخشی از سهام آن به سرمایه‌گذاران خارجی، خواستار استعفای رئیس فیفا شده است.

برنهام روز جمعه (۹ مرداد) به خبرنگاران گفت: هرچه بیشتر به این موضوع فکر می‌کنم، بیشتر به این نتیجه می‌رسم که این پیشنهاد کاملا غیرقابل قبول بوده است.

وی افزود: اینکه اساسا چنین طرحی مطرح شده، به نظر من نشان می‌دهد رئیس فیفا فرد مناسبی برای هدایت این سازمان نیست.

برنهام که سال‌ها از مالکیت مردمی باشگاه‌های فوتبال حمایت کرده است، اوایل هفته جاری در پیامی نوشت: فوتبال متعلق به سرمایه‌گذاران نیست، بلکه متعلق به مردمی است که هر هفته یکی پس از دیگری، در سرما و گرما، سکوها را پر می‌کنند و کنار زمین می‌ایستند.

وی همچنین تاکید کرد: جام جهانی یک کالای تجاری نیست. این رقابت بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان است و هرگز دارایی کسی نبوده که بخواهد آن را بفروشد. صرف نظر از هر نامی که بر این معامله گذاشته شود، وقتی بخشی از آن را می‌فروشید، در واقع آن را واگذار کرده‌اید.

در همین حال، فشارها بر جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، افزایش یافته است. اتحادیه فوتبال اروپا به اتفاق آرا رای داده است که در صورت اجرای این طرح، جام جهانی را تحریم خواهد کرد.

همچنین کارلوس کوردیرو مشاور ارشد اینفانتینو روز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد و این پیشنهاد را «توافقی زیان‌بار برای فوتبال» توصیف کرد.

لغو طرح جنجالی مورد حمایت ترامپ

تارنمای سرویس جهانی شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز امروز خبر داد که اینفانتینو اعلام کرد که طرح جنجال‌برانگیز فروش بخشی از مالکیت تجاری رقابت‌های اصلی این نهاد، پس از موج گسترده مخالفت‌ها، لغو شده است.

اینفانتینو گفت روشن شده است که این طرح «اختلاف‌نظرهایی ایجاد کرده که دیگر با هدف اصلی آن همخوانی ندارد.»

وی افزود: در نتیجه، این پیشنهاد دیگر دنبال نخواهد شد.

رئیس فیفا پیش‌تر به هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد پیشنهاد کرده بود در صورت حمایت از طرح جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در رقابت‌های فیفا، از جمله جام جهانی فوتبال مردان و جام جهانی فوتبال زنان، مبلغ ۴۰ میلیون دلار دریافت کنند.

برچسب ها: انگلیس ، دولت انگلیس ، فیفا
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