فرمانده عراقی: تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی امن هستند

یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی عراق به اجرای بی نقص طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) در این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: سجاد الاسدی یکی از فرماندهان نیروهای حشد شعبی تاکید کرد که برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) در اوج خود قرار دارد و زوار همچنان از داخل عراق و خارج آن در حال ورود به استان کربلای معلی هستند.

وی اضافه کرد: ما شاهد حضور میلیونی زوار از استان های مختلف عراق و کشورهای جهان در کربلای معلی هستیم.

الاسدی تصریح کرد: طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم اربعین حسینی(ع) به خوبی در حال اجرا است. تمام مسیرهای منتهی به کربلای معلی از جمله گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها کاملا امن هستند و نیروهای حشد شعبی تلاش های زیادی برای تأمین امنیت زوار انجام می دهند.