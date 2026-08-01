نشست بررسی عملکرد کارگزاران وابلاغ سهمیه های تخصیصی درراستای توسعه پایدار کشاورزی درگلستان

جلسه ای با حضور کوهستانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان علی آباد کتول ، مجیدمحمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان و زنگانه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول ، روسای مراکز خدمات و جمعی از کارگزاران کود بخشی خصوصی و تعاونی های تولید و روستایی در هتل کانیار شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت موجودی و توزیع کود شهرستان، ابلاغ سهمیه های تخصیصی و نحوه عملکرد کارگزاران به خرید و حمل به موقع کود شیمیایی، سهمیه شهرستانی ، بررسی برنامه های بخش بازرگانی کود شامل تامین و‌توزیع‌‌‌ کود بهاره و‌تابستانه، به روز رسانی قرارداد کارگزاری ها و همچنین مسائل و مشکلات کارگزاران در کاهش نقدینگی و خرید اعتباری کود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

زنگانه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین وتوزیع به موقع کودهای کشاورزی مورد نیاز بخش کشاورزی این شهرستان، خواستار توجه ویژه در زمینه تامین کودپایه برای محصولات کشت پاییزه این شهرستان شد.

‌وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولیدات محصولات کشاورزی گفت : این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیت های بالای تولیدی ، نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز های غذایی استان دارد و‌حمایت کشاورزان و بهره برداران آن ، به ویژه از طریق تامین به موقع کود های مورد نیاز ، می تواند به تقویت امنیت غذایی و افزایش درآمد بهره برداران کمک کند.

وی با اشاره به تامین به موقع نهاده های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی افزود:برنامه ریزی برای تامین و رساندن کود در فصل حساس کشت و داشت ، از اولویت های این شرکت است تا بتوانند با اطمینان بخشی فعالیت های زراعی خود را ادامه و دنبال کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تغذیه متعادل و علمی گیاه افزود : دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی در بخش کشاورزی تنها با مصرف با تامین کود کافی امکان پذیر نیست ، بلکه مصرف کود باید بر اساس توصیه های کارشناسان و نیاز واقعی خاک و‌گیاه انجام شود تا از مصرف بی رویه و‌آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

وی اظهار امیدواری کرد : به حول قوه الهی با تداوم همکاری کارگزاران ، کشاورزان و مجموعه های اجرایی ، تامین و‌توزیع‌‌‌ کود شیمیایی با نظم ودقت بیشتری ادامه یافته تا زمینه برای تولید بیشتر ، بهتر و‌با کیفیت تر در شهرستان فراهم شود.

همچنین ،کوهستانی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری علی آباد کتول با اشاره به اهمیت تامین به موقع نهاده های مورد نیاز کشاورزان تاکید کرد و گفت : نظارت مستمر و میدانی وضعیت عرضه کود یارانه ای در مراکز مجاز توزیع و بازار های محیطی باید در دستور کار قرار گیرد تا آرامش و ثبات بازار حفظ گردد.

معاون فرماندار ، خواستار ارائه سرمایه در گردش برای کارگزاران کود برای خرید این نهاده اساسی برای افزایش روند توزیع بین کشاورزان شده است . کوهستانی ، ضمن مهم دانستن برنامه ریزی و ارائه سند تحول در بخش کشاورزی تاکید کرد موضوع را از مراجع استانی پیگیری خواهد کرد.