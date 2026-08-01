طرح اینفانتینو و ترامپ به گِل نشست

جوان آنلاین: بعد از مخالفت شدید یوفا، کونکاکاف و AFC با طرح فروش جام جهانی به بخش خصوصی بامداد امروز(شنبه) جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا از توقف این طرح پیشنهادی به خبرگزاری رویترز خبر داد.

طرح جدید رئیس فیفا می‌خواست حقوق تجاری مسابقات مهم فیفا مثل جام جهانی را به ارزش ٢٠ میلیارد دلار به یک شرکت خصوصی مرتبط با ترامپ بفروشد.

اعتراضات به فروش جام جهانی از هفته گذشته آغاز شد و یوفا به‌صورت رسمی هشدار داد در صورت اجرای این طرح از جام جهانی ٢٠٣٠ کناره‌گیری می‌کند.

بعد از آن کونکاکاف و AFC هم با این طرح مخالفت کردند تا ١۴٣ عضو از ٢١١ عضو فیفا مخالفت کنند.

رابطه نزدیک اینفانتینو با ترامپ در ایام جام جهانی باعث شده شائبه سیاسی‌کاری در فوتبال مطرح شود.

رئیس فیفا قصد داشت حقوق تجاری جام جهانی را به شرکت برادر داماد ترامپ بفروشد.

حالا اینفانتینو که مجبور به عقب‌نشینی شده بود از توقف کامل این پروژه خبر داد و گفت: «هدف ما همیشه این بوده و همیشه خواهد بود که فوتبال را متحد کنیم و آن را بهبود ببخشیم. پس از آنکه با دقت به همه دیدگاه‌ها گوش دادیم، روشن شد که این پیشنهاد به جای ایجاد وحدت، باعث اختلاف شده است. بنابراین، این پیشنهاد ادامه نخواهد یافت.»

رئیس فیفا با اعتراف به شکست این پروژه در ابتدای راه گفت: «اکنون زمان آن رسیده که همه دوباره در کنار یکدیگر قرار بگیریم و بر مأموریت اصلی خود، یعنی متحد کردن و توسعه فوتبال در سراسر جهان، تمرکز کنیم.»