جوان آنلاین: مهدی تاج در سمینار پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال کشور که به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد، گفت: تمام مسابقات لیگ برتر فصل 1406-1405 با کمک‌داور ویدئویی برگزار خواهد شد، بخش مهمی از دیدارهای لیگ دسته اول نیز از VAR استفاده می‌کنند و همه مسابقات لیگ برتر فوتسال با فناوری VS برگزار می‌شود.

وی افزود: فدراسیون فوتبال در دو حوزه تیم‌های ملی و داوری مسئولیت ویژه‌ای دارد و موفقیت در این دو بخش از پایه‌های اقتدار فدراسیون به شمار می‌رود. در طول سال نیز نزدیک به 6 هزار و 900 مسابقه برگزار می‌کنیم که نشان‌دهنده گستردگی رویدادهای فوتبال کشور است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: به همین دلیل ضروری است داوران و کمک‌داوران از نظر جسمی، روانی و ذهنی در بهترین شرایط باشند و ناظران داوری و ناظران بازی نیز با پختگی، پویایی و دقت وظایف خود را انجام دهند، چرا که اهمیت نظارت بر داوری کمتر از قضاوت در زمین نیست.

فصل جدید، فصلی فشرده با هدف برگزاری مسابقات با حضور تماشاگران

تاج با اشاره به شرایط فصل آینده اظهار داشت: فصل مسابقاتی 1405-1406 فصلی فشرده و متفاوت خواهد بود. باید بپذیریم که از نظر لجستیکی، از جمله پرواز تیم‌های داوری، اسکان و مسائل اجرایی، سال سختی را پیش رو داریم و باید همه جوانب و احتمالات را در نظر بگیریم، زیرا دشواری و فشردگی تقویم فصل جدید بر کسی پوشیده نیست.

وی درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها گفت: تمام تلاش ما این است که مسابقات فصل آینده با حضور تماشاگران و بدون محدودیت برگزار شود و در این زمینه همه شرایط را بررسی می‌کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: لیگ‌های امسال برای ما اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا تیم ملی را در جام ملت‌های آسیا، تیم ملی امید را در بازی‌های آسیایی و تیم‌های نوجوانان و جوانان را در رقابت‌های انتخابی پیش رو خواهیم داشت.

تاج با تأکید بر رویکرد فدراسیون در نوسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید گفت: هوش مصنوعی، تجهیزات نوین و فناوری‌های جدید در داوری و فوتبال اهمیت ویژه‌ای دارند و استفاده از این ظرفیت‌ها یکی از برنامه‌های اصلی فدراسیون است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از VAR در تمام مسابقات لیگ برتر، بخش مهمی از دیدارهای لیگ دسته اول و فناوری VS در لیگ برتر فوتسال، مسئولیتی است که بر عهده فدراسیون قرار دارد و تلاش کرده‌ایم آن را در بالاترین سطح ممکن اجرا کنیم.