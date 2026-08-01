یمن طرح دریافت عوارض را تکذیب کرد

جوان آنلاین: مرکز هماهنگی عملیات‌های بشردوستانه (HOCC) در صنعا اعلام کرد: اخبار منتشر شده درباره تصمیم یمن برای اعمال( تعیین و دریافت) عوارض عبور از کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب صحت ندارد.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا تاکید کرد: عبور از تنگه استراتژیک باب‌المندب همچنان بدون اخذ عوارض و رایگان است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن با اعلام تداوم محاصره علیه عربستان اعلام کرد: ۸ نفتکش سعودی را مجبور به تغییر مسیر کرده است.

نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در پی اعمال دقیق تحریم دریایی بر کشتی‌های نفتکش دشمن سعودی، ۸ فروند نفتکش عربستان مجبور به تغییر مسیر به سمت «دماغه امید نیک» شدند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که روند محاصره دشمن سعودی ادامه خواهد داشت و دست نیروهای مسلح به اذن خدا در هر کجا که امکان‌پذیر باشد به کشتی‌های آن خواهد رسید.