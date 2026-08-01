کد خبر: 1371871
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست ۱۸ میلیارد دلاری پنتاگون برای جبران کسری موشک‌های آمریکایی 

پنتاگون وزارت جنگ آمریکا برای جبران خسارت‌های تسلیحاتی خود مبلغ ۶۷ میلیارد دلار تقاضا کرده که بیش از ۱۸ میلیارد دلار آن برای جبران موشک‌های رهگیر و هجومی، اختصاص داده شده است. 

جوان آنلاین: خبرگزاری بلومبرگ بر اساس اسناد ارائه‌ شده به کنگره، درخواست ۶۷ میلیارد دلاری پنتاگون برای تأمین مالی اضطراری در سال مالی جاری را ارائه کرده که شامل مبلغ ۱۸.۲ میلیارد دلار جهت جایگزینی موشک‌های منهدم شده آمریکایی در جنگ با ایران، از جمله موشک‌های پاتریوت، موشک‌های کروز توماهوک نیروی دریایی و سامانه رهگیر ارتفاع بالای ارتش موسوم به «تاد» است.

بر اساس این آمار، بیش از ۸ میلیارد دلار برای خرید سه مدل از موشک‌های رهگیر شرکت «RTX» برای نیروی دریایی اختصاص داده شده است.

این ارقام در اسنادی ذکر شده که پنتاگون تهیه و برای کمیته‌های دفاعی در مجلس سنا و مجلس نمایندگان ارسال کرده است. این اسناد، نگرانی‌ها درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا را افزایش می دهد. این در حالی است که ارتش آمریکا همچنان در حال انجام حملات علیه ایران و مقابله با حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه است.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در اظهارات کتبی خود خطاب به کمیته تخصیص بودجه سنا در تاریخ ۲۱ ژوئیه گفت که درخواست تأمین مالی شامل ۲۱ میلیارد دلار برای سرعت بخشیدن به خرید موشک‌های پیشرفته و مهمات جدید کم‌هزینه‌ای است که هنوز خریداری نشده‌اند؛ این تجهیزات شامل بمب‌های دوربرد و هدایت‌شونده با GPS موسوم به «JDAM» و همچنین «مهمات کم‌هزینه کانتینری» جدید است که از زمین پرتاب می‌شوند.

۱۸.۲ میلیارد دلار از این مبلغ بر سلاح‌های کلیدی تمرکز دارد که۵.۷۵ میلیارد دلار برای موشک‌های رهگیر «تاد» ساخت لاکهید مارتین و ۵.۵۷ میلیارد دلار برای مدل‌های تکمیلی موشک‌های پاتریوت از نوع «ارتقای بخش موشکی» (MSE) است. ۱.۹ میلیارد دلار نیز برای موشک‌های «استاندارد-۶» (SM-۶) متعلق به نیروی دریایی و ارتش اختصاص می یابد.

سایر هزینه‌ها شامل ۱.۳ میلیارد دلار برای موشک‌های کروز توماهوک (ساخت شرکت RTX)، یک میلیارد دلار برای موشک رهگیر دریایی «SM-۳ بلوک IIA»، مبلغ ۹۹۲ میلیون دلار برای موشک‌های هوابه‌هوای میان‌برد پیشرفته (AMRAAM) و ۶۹۲ میلیون دلار برای «موشک ضربت دقیق» لاکهید است که برای اولین بار در ایران استفاده شد.

برچسب ها: پنتاگون ، جنگ ایران و آمریکا ، بودجه نظامی
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