کد خبر: 1371867
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
گلستان » اجتماعي
دادگستری گلستان:

مطالبات مردم شهر فراغی پس از حدود ۱۵ سال، با پیگیری قضایی به نتیجه رسید

با ورود دستگاه قضا به شهرفراغی مشکلات رفع شد پس از ۱۵ سال بلاتکلیفی، مشکل ۸۲ خانوار شهر فراغی که به دلیل رانش زمین و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، سال‌ها معطل مانده بود، با پیگیری دستگاه قضایی وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش جوان آنلاین: حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان افزود: در میز خدمت قضایی سال گذشته ۸۲ خانوار که پس از جابه‌جایی ناشی از سیل در زمین‌هایی با خطر رانش اسکان داده شده بودند و سال‌ها به دلیل ناایمن بودن محل سکونت و اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، بلاتکلیف مانده بودند ، خواستار ورود دادگستری برای حل مشکل خود شدند .

 آسیابی افزود: طی این سالها، برخی از این خانواده‌ها ناچار شدند خانه‌های خود را ترک کرده بودند و برخی دیگر نیز به دلیل نداشتن توان مالی، همچنان در همان خانه‌های ناایمن زندگی کردند. آسیابی افزود: با ورود دستگاه قضایی به این پرونده، اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن، شهرداری و دیگر نهادهای مسئول برطرف و روند اخذ مجوزهای لازم از مراجع کشوری تسریع شد.

 رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از اخذ مجوزهای قانونی با پیگیری های قضایی و بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، زمین‌های جایگزین پس از تفکیک، حداکثر تا یک ماه آینده به صاحبان آن‌ها تحویل می‌شود و برای ساخت واحدهای مسکونی نیز تسهیلات بلندمدت در نظر گرفته شده است.

در همین چارچوب، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان، درباره یکی دیگر از مشکلات شهر فراغی نیز دستور پیگیری پرونده ۲۱۵ واحد مسکونی محله پاشایی را صادر کرد و مقرر شد این پرونده با مدیریت حوزه قضایی پیش‌کمر، همکاری بنیاد مسکن و شهرداری و پس از بررسی‌های کارشناسی، در مهلت مقرر تعیین تکلیف شود. یکی دیگر از مطالبات مردم این منطقه نیز پیش‌تر به نتیجه رسیده است.

در دی‌ماه سال گذشته، دادگاه بخش پیش‌کمر که از درخواست‌های دیرینه ساکنان منطقه بود، فعالیت خود را در شهر فراغی آغاز کرد. با راه‌اندازی این دادگاه، مردم ۳۸ روستا و شهر فراغی با جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر، دیگر برای پیگیری پرونده‌های قضایی خود نیازی به مراجعه به کلاله ندارند و دسترسی آن‌ها به خدمات قضایی تسهیل شده است.

 خاطر نشان می سازد ساختمان حوزه قضایی بخش پیش‌کمر علیرغم اینکه هنوز چند ماه از زمان راه اندازی آن سپری نشده است اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

برچسب ها: مطالبات ، رسیدگی ، قضایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

خنجر یمنی از روبه‌رو!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ روانی تنگه‌ها!

دام جنگ

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

اربعین مصداق قدرت نرم است

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار