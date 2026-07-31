فوتبال فروشي نيست

جوان آنلاین: وقتي نوشتيم بزرگان فوتبال جهان بايد جمع شوند و فوتبال را از دست اينفانتينو و فيفا نجات دهند، بیراه نگفته بودیم، يعني همين اوضاعي كه اين روزها شاهدش هستيم. يعني اينكه رئيس نوكرمآب فيفا كه از هيچ خوشخدمتي به امريكا و ترامپ دريغ نميكند. فوتبال را شبيه بنگاهي ميبيند كه بايد فقط از آن پول دربياورد. موضوعي كه اگر با اعتراض گسترده جهان فوتبال روبهرو نميشد، آنوقت بايد مينشستيم و شاهد فروش فوتبال توسط اينفانتينو بوديم.
ماجرا از آنجا شروع شد كه جیاني اينفانتينو، رئيس فيفا به فدراسيونهاي عضو ۵۳ روز فرصت داد تصميم بگيرند كه آيا در طرح جديد «سرمايهگذاري جام جهاني» سرمايهگذاري ميكنند يا خير. برابر اين طرح، فيفا در نظر دارد يك شركت تابعه تجاري به ارزش ۲۰ ميليارد دلار تأسيس کندو با فروش بيش از ۲۰ درصد از سهام آن به سرمايهگذاران خارجي، 2/4 ميليارد دلار سرمايه جذب كند. پيشنهادي كه بحث مالي آن توسط شركت سرمايهگذاري برادر جرد كوشنر (داماد ترامپ) و در قالب طرحي براي فروش سهام جام جهاني تضمين شده است.
طرح مذكور با واكنش تند كشورهاي عضو فيفا، بهخصوص اروپايي روبهرو شد. اتحاديه فوتبال اروپا با انتشار بيانيهاي اعلام كرد: «تا زماني كه اين پيشنهادها پا برجا باشد، هيچيك از تيمهاي ملي عضو يوفا در رقابتهاي فيفا شركت نخواهند كرد، مگر اينكه اين طرح بهطور كامل كنار گذاشته شود و فيفا بهصورت رسمي و الزامآور تضمين دهد كه هرگز بار ديگر ساختار حكمراني يا مالكيت رقابتهاي خود را به بخش خصوصي واگذار نخواهد كرد.»
در بخشهايي از اين بيانيه آمده است: «جام جهاني را نميتوان به يك دارايي سرمايهگذاري يا ابزار كسب سود تبديل كرد. اين رقابت، يكي از ارزشمندترين ميراثهاي ورزش فوتبال است؛ ميراثي كه طي دههها با تلاش بازيكنان، تيمهاي ملي و ميليونها هوادار در سراسر جهان شكل گرفته است. هيچ بخشي از اين ميراث نبايد به سرمايهگذاران خصوصي واگذار شود. جام جهاني فروشي نيست. اينكه چنين پيشنهادي با اين سطح از اهميت براي آينده فوتبال جهان، پشت درهاي بسته تدوين شده و بدون هيچگونه مشورت مؤثر با نهادهايي كه مسئول پاسداري از فوتبال هستند تا آستانه تصويب پيش رفته، اقدامي غيرمسئولانه و غيرقابل دفاع است. اين تنها يك شكست مديريتي نيست، بلكه به معناي ناديده گرفتن مسئوليت فيفا بهعنوان امين و متولي فوتبال جهان است. هيچكس از نظر اخلاقي حق ندارد ميراثي را كه تنها به امانت براي نسلهاي آينده در اختيار دارد، به فروش برساند. يوفا و فدراسيونهاي عضو آن با تمام توان در برابر اين طرح خواهند ايستاد.»
بعد از يوفا، كنفدراسيون فوتبال امريكاي شمالي، مركزي و كارائيب(كونكاكاف) نيز به شدت از روند تصميمگيري فيفا انتقاد كرد. اين اعتراض از اهميت ويژهاي برخوردار است، زيرا كونكاكاف بهتازگي ميزبان پردرآمدترين جام جهاني تاريخ بوده؛ رقابتهايي كه حدود ۱۵ ميليارد دلار درآمد براي فيفا به همراه داشته است. كونكاكاف در بيانيهاي اعلام كرد: «ما تنها از طريق گزارشهاي رسانهاي و سپس اطلاعيه رسمي فيفا از اين موضوع مطلع شديم. از نبود روند مناسب تصميمگيري عميقاً نگران هستيم. انتشار جزئيات چنين موضوع مهمي پيش از هرگونه گفتوگو با نهادهاي مديريتي و ذينفعان، باعث نااميدي بسياري از اعضاي جامعه فوتبال شده است.»
كنفدراسيون فوتبال آسيا (ایافسی) نيز با انتشار بيانيهاي اعتراض خود به تصميم فيفا را اعلام كرد. در بيانيه ایافسی آمده است: «اگرچه اهميت بررسي راهكارهاي نوآورانه براي تقويت آينده فوتبال جهان را درك ميكنيم، اما طرحهايي با چنين ابعاد و پيامدهايي بايد بر پايه اصول حكمراني مطلوب، شفافيت و مشورت مؤثر با تمامي ذينفعان شكل بگيرند.»
اجماع جهاني فوتبال عليه فيفا باعث شد اينفانتينو بهرغم ميل باطني خود و البته ارباب امريكايياش از طرحی که داده عقبنشيني كند. فيفا در بيانيهاي رسمي اعلام كرد كه هيچ برنامهاي براي فروش فوتبال ندارد و طرح پيشنهادي ايجاد شركت براي فروش سهام حقوق تجاري جام جهاني به سرمايهگذاران خصوصي، به دليل مخالفت گسترده يوفا و كونكاكاف و ساير اعضا منتفي شده است.
فيفا در اين بيانيه اعلام كرد كه به بازخوردهاي ارائه شده توسط كنفدراسيونها احترام ميگذارد و به فرايند مشورت ادامه خواهد داد. در اين بيانيه آمده است: «هيچكس قصد فروش فوتبال را ندارد. فيفا دیگر هرگز اين پيشنهاد را بررسي نميكند.»