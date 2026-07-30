بحران در ارتش صهیونیستی؛ ۱۰۰ سرباز اسرائیلی پادگان را ترک کردند

جوان آنلاین: روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» امروز نوشت، این سربازان و فرماندهان اسرائیلی پس از مشاجرهای که با فرمانده گردان خود داشتند، سلاحهای خود را رها کرده و پایگاه «سدی تیمان» را ترک کرده و به خانههایشان رفتند.
به گزارش ایسنا، روزنامه عبری معاریو نیز امروز به نقل از یک نظامی صهیونیست نوشت، خروج سربازان از پایگاه سدی تیمان بی سابقه بوده و موجب شد که گردان آنها از آمادگی عملیاتی خارج شود.
تصاویری از نظامیان معترض در این پایگاه در حال تخریب تابلوهای یادبود کشتههای تیپ گفعاتی در حال انتشار است.
یک نظامی صهیونیست گفت: نافرمانی در پایگاه سدی تیمان به دلیل تلاش نیروهای کهنهکار برای تحمیل قوانین خود بوده است.
او افزود: گردان در حال آماده شدن برای ورود به نوار غزه بود، اما اکنون از نظر عملیاتی آمادگی ندارد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این رابطه اعلام کرد که ابعاد مختلف این نافرمانی در دست بررسی است.