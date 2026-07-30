کد خبر: 1371782
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
جامعه » اخبار كلی

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

1 علی‌رضا رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت به همراه جمعی از مدیران این سازمان در دیدار با حسین العوادی سرپرست وزارت کشور عراق بر تقویت همکاری‌های اجرایی دو کشور برای روان‌سازی سفر زائران و ارتقای سطح خدمات در تمام روز‌های سال تأکید کرد.

جوان آنلاین: رییس سازمان حج و زیارت با قدردانی از همراهی دولت و ملت عراق در خدمت‌رسانی به زائران عتبات و همکاری در بازگشت عمره‌گزاران ایرانی در روز‌های جنگ تحمیلی، این تعاملات را نشانه عمق پیوند‌ها و روابط راهبردی دو ملت دانست.

به گزارش ایسنا، او همچنین از برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب از سوی دولت و مردم عراق قدردانی کرد و اربعین حسینی را جلوه‌ای بی‌بدیل از وحدت و همبستگی امت اسلامی خواند که نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را خنثی می‌کند.

رییس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه خدمت به زائران نباید تنها به روز‌های اربعین محدود شود، خواستار گسترش همکاری‌های مشترک ایران و عراق در طول سال شد و تشکیل کمیته مدیریت بحران و راه‌اندازی اتاق کنترل عملیاتی مشترک را از محور‌های مهم نقشه راه جدید دو کشور برشمرد.

کاهش زمان انتظار در مرزها، تسهیل تردد‌های زمینی و هوایی، ارتقای خدمات اقامتی و رفاهی و ایجاد سازوکار‌های مشترک برای مدیریت بهتر سفر‌های زیارتی، از مهم‌ترین اهداف این همکاری‌هاست.

سرپرست وزارت کشور عراق نیز ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی شایسته به زائران عتبات در اربعین و دیگر ایام سال را از اولویت‌های دولت عراق دانست و بر تداوم هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل سفر و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: این رایزنی‌ها در حالی انجام شد که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای حضور در آیین اربعین حسینی نام‌نویسی کرده‌اند و روند اعزام و بازگشت زائران ایرانی به‌صورت روان در حال انجام است.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، ایران ، عراق ، سفرهای زیارتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

خنجر یمنی از روبه‌رو!

اربعین مصداق قدرت نرم است

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

جنگ روانی تنگه‌ها!

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

دام جنگ

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

سکوت غیرمسئولانه مقابل «قرار» سمی 

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

شروع فصل حرص و جوش! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار