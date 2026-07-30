لهستان مدعی سقوط یک موشک روسی در این کشور شد

مقام‌های لهستانی و اوکراینی مدعی شدند که یک موشک روسیه در خاک ورشو سقوط و حریم این کشور عضو ناتو را نقض کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پولیتیکو، مقام‌های لهستانی اعلام کردند که لهستان در جریان تازه‌ترین حمله روسیه به اوکراین یک پرتابه اوایل روز پنجشنبه در استان «لوبلین» در شرق لهستان سقوط کرد و دهانه‌ای به عرض ۱۰ متر ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، دونالد توسک نخست وزیر لهستان صبح پنجشنبه از محل سقوط این پرتابه بازدید کرد و گفت که لهستان «در صورت ادامه پرواز موشک، آماده سرنگونی آن است. همه چیز نشان می‌دهد که این یک موشک کروز Kh-۱۰۱ روسی بوده است.»

آندری سیبی‌ها وزیر خارجه اوکراین نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «موشک کروز Kh-۱۰۱ روسی» حریم هوایی ناتو را نقض کرد.

وی افزود: این نشانه آشکار دیگری است مبنی بر اینکه تقویت دفاع هوایی اوکراین اکنون ضروری است و به عنوان تضمینی برای حفاظت از کل جامعه یورو-آتلانتیک عمل می‌کند.

آنتونیو کاستا رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این خبر «تجاوز روسیه» را «تهدیدی برای امنیت کل اروپا» توصیف کرد.