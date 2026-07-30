جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه شهید جهان‌آرا در پایانه مرزی شلمچه، در جمع خبرنگاران با تشریح روند خدمت‌رسانی این جمعیت در ایام اربعین اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر خدمت‌رسانی را از مرز‌های شرقی کشور انجام می‌دهد و محور‌های مواصلاتی و مرز‌های غربی یک بخشی از کار است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: همچنین از نقطه صفر مرزی خاک عراق تا همه مسیر‌های نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و محور‌های مواصلاتی خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرز شلمچه گفت: جمعیت هلال‌احمر خوزستان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان در این پایانه خدمت‌رسانی می‌کنند.

کولیوند با بیان اینکه برای ارائه خدمات به زائران برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی بسیار دقیق و خوبی در حوزه‌های مختلف اعم از امداد و نجات، کمک به بهداشت و درمان و گمشدگان صورت گرفته که به سلامت خدمت‌رسانی موکب‌داران کمک می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و حملات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: با وجود همه این شرایط، همکاران ما با شجاعت و اقتدار خدمت‌رسانی انجام می‌دهند، مردم نیز رضایت خوبی دارند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور استقبال زائران از پیاده‌روی اربعین را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه شرایط خدمت‌رسانی خوب است و بازدید‌هایی که انجام می‌دهیم رضایتمندی خوب را به همراه داشته است.

وی درباره ظرفیت نیرو‌ها و تجهیزات هلال‌احمر برای اربعین نیز اظهار کرد: در کل کشور ۱۲۰ هزار نفر نیرو داریم، آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس، خودروی نجات و بالگرد به میزان کافی وجود دارد.

کولیوند افزود: همچنین هشت هزار و ۵۰۰ نیرو در قالب حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، خودرو‌های پشتیبانی و خودرو‌های نجات به کشور عراق اعزام کرده‌ایم.

وی در پایان با قدردانی از نیرو‌های مستقر در قرارگاه شهید جهان‌آرا بیان کرد: امسال نسبت به سال‌های قبل شرایط متفاوت است، زیرا در گذشته درگیر جنگ و تهاجم نبودیم، اما امسال رژیم استکباری هر لحظه دست به جنایتی می‌زند، با وجود اینکه فاصله ۲۰ تا ۵۰ متری محل استقرار شما مورد هدف قرار گیرد، اما نشان دادید می‌مانید و این یعنی پیام اربعین را دریافت کرده‌ایم و راهی که رهبر تعیین کرده‌اند ادامه می‌دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور خاطرنشان کرد: خداوند متعال، ائمه اطهار (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) حتما اجر و مزد کار شما را می‌دهند؛ این ایام نیز می‌گذرد و شما در سال‌های آینده از خاطرات خدمت‌رسانی خود در جنگ و موشک‌باران یاد می‌کنید.