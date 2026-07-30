کد خبر: 1371772
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
ورزش » ساير

برزیلی‌ها به دنبال برگزاری بازی خداحافظی برای نیمار

1 کنفدراسیون فوتبال برزیل در نظر دارد برای بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور بازی خداحافظی ترتیب دهد.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه برزیلی «ge»، کنفدراسیون فوتبال برزیل در حال بررسی امکان برگزاری یک مسابقه خداحافظی برای نیمار با تیم ملی برزیل است که البته زمان آن هنوز مشخص نیست. نیمار روز گذشته (چهارشنبه) بازنشستگی خود از تیم ملی برزیل را تأیید کرد.

به گزارش تسنیم، ستاره پیشین تیم‌های بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن در جمع خبرنگاران، در مواجهه با این پرسش که «آیا در جام جهانی ۲۰۳۰ بازی خواهی کرد؟»، گفت: نه، فکر می‌کنم دوران باشکوه من با تیم ملی برزیل دیگر به پایان رسیده است. آنجا برگی از تاریخ را رقم زدم و هنوز هم خیلی به آن افتخار می‌کنم. تمام وجودم، قلبم و تمام زندگی‌ام را پای تیم ملی برزیل گذاشتم؛ همیشه برای پیروزی و پوشیدن پیراهن طلایی جنگیدم، اما فکر می‌کنم دیگر آن انگیزه و اشتیاقِ سابق را ندارم.

نیمار ۳۴ ساله با وجود مصدومیتی که داشت به همراه برزیل در بیست‌وسومین دوره جام جهانی شرکت کرد و در دو بازی (در مجموع ۳۷ دقیقه) برای این تیم به میدان رفت که حاصل آن یک گل‌زده بود که آن هم در شکست ۲ بر یک شاگردان کارلو آنچلوتی مقابل نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی بود.

بر اساس گزارش رسانه برزیلی «ge»؛ کنفدراسیون فوتبال برزیل بازی‌های دوستانه‌ای را برای اواخر سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده و در عین حال برنامه بازی‌های سلسائو برای سال ۲۰۲۷ را نیز تدوین می‌کند. در کنار بازی دوستانه از پیش اعلام شده مقابل استرالیا که قرار است در پنجره بازی‌های ملیِ بازه زمانی ۲۴ سپتامبر تا ۶ اکتبر (۲ تا ۱۴ مهر) برگزار شود، کنفدراسیون فوتبال برزیل همچنین در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک بازی دوستانه مقابل هند در همان دوره است.

یکی دیگر از گزینه‌های پیش‌روی برزیل در این زمینه، احتمال شرکت در تورنمنتی است که قرار است در ماه نوامبر در کشور سنگاپور برگزار شود و برزیل در صورت شرکت درآن می‌تواند با تیم‌های سنگاپور، پاراگوئه و ژاپن رو‌به‌رو شود.

ستاره پیشین تیم‌های بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن که در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ تیم ملی کشورش را همراهی کرد، در مجموع در ۱۵ بازی به میدان رفت و آمار ۹ گل‌زده و ۴ پاس‌گل را از خود با پیراهن برزیل برجای گذاشت.

نیمار تاکنون در ۱۳۰ بازی برای برزیل به میدان رفته و موفق به ثمر رساندن ۸۰ گل‌زده و ثبت ۵۹ پاس‌گل شده که از هر دو حیث صاحب بهترین رکورد در تاریخ تیم ملی کشورش است.

برچسب ها: فوتبال برزیل ، نیمار ، مراسم خداحافظی
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