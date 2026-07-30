کویت ادعا کرد: ساختمان یک شرکتی چینی در این کشور هدف قرار گرفت

وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه در هم پیمانی با آمریکا و سکوت دربرابر تجاوزات واشنگتن به عراق و ایران مدعی شد که در حمله پهپادی اخیر به ساختمان متعلق به یک شرکت چینی در این کشور یک تن کشته شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت دفاع کویت افزود: این حمله در شمال کویت صورت گرفت.

بر اساس ادعای این وزارتخانه، در این حمله خسارات مادی گسترده‌ای به محل وارد شده است.

برخی منابع خبری پیشتر اعلام کردند که ارتش متجاوز آمریکا از کویت علیه ایران حمله کرده است.

پیشتر وزارت دفاع کویت همچنین ادعا کرد نیرو‌های مسلح این کشور همچنان تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت ملی و حفظ امنیت و ثبات کشور در دستور کار دارند.

پیشتر هیأت وزیران کویت با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حملات پهپادی اخیر به گذرگاه مرزی العبدلی مقاومت عراق را به دست داشتن این حمله متهم کرد.

هیأت وزیران کویت همچنین مدعی شد که ادامه این حملات آشکار و تکرارشونده، بیانگر تشدید تنش خطرناک و بیانگر یک رویکرد خصمانه و سازمان‌یافته است.

نسبت دادن این حمله به مقاومت عراق در حالی است که ابومهدی الجعفری سخنگوی سرایا اولیاء الدم روز شنبه (۳ مرداد) گزارش‌های منتشرشده درباره حملات این گروه به کویت، اربیل یا هر نقطه دیگری طی روز‌های گذشته را به‌طور کامل رد کرد و گفت که رزمندگان این گروه هیچ عملیات نظامی در این مناطق انجام نداده‌اند.

وی افزود که ادعا‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها بی‌اساس بوده و هیچ مستنداتی برای آن وجود ندارد.

الجعفری همچنین اظهار کرد که انتشار چنین اخباری در راستای دستور کار‌هایی است که با هدف ایجاد سردرگمی، برهم زدن فضای عمومی و مخدوش کردن واقعیت‌ها دنبال می‌شود.