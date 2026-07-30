تردد زائران از مرز شلمچه به ۸۵۲ هزار نفر رسید

دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از ۲۵ تیرماه تا پایان شب گذشته، ۸۵۲ هزار و ۴۵۴ زائر ایرانی و خارجی از مرز شلمچه تردد کرده‌اند.

جوان آنلاین: سید احمد اوالی‌زاده پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار با بیان اینکه مرز شلمچه یکی از پرترددترین گذرگاه‌های اربعینی کشور است، افزود: براساس آمار ثبت‌شده، از ابتدای آئین راهپیمایی اربعین تا روز گذشته، مجموع تردد زائران ایرانی و اتباع خارجی از مرز بین‌المللی شلمچه به ۸۵۲ هزار و ۴۵۴ نفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۱۸۷ هزار و ۲۳ زائر ایرانی از طریق این مرز وارد کشور شده و ۵۷۵ هزار و ۲۱ زائر ایرانی نیز برای حضور در آیین اربعین حسینی از کشور خارج شده‌اند.

دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد گفت: همچنین در این مدت، ۲۲ هزار و ۹۶۲ تبعه خارجی وارد ایران شده و ۶۷ هزار و ۴۴۸ تبعه خارجی نیز از مرز شلمچه خارج شده‌اند.

اوالی‌زاده بیان کرد: بین‌المللی شلمچه با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده خدماتی، حمل‌ونقلی و رفاهی، همچنان یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی به شمار می‌رود و مجموعه دستگاه‌های اجرایی در این گذرگاه، با بسیج ظرفیت‌ها در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

مرز‌های شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد.

مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار می‌رود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.

مرز چذابه نیز از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.