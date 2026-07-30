جوان آنلاین: از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، شهادت سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را که در جریان نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد، تبریک و تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»
امروز، از پرواز بیبازگشت یکی از عقابان بلندآشیان وطن و خطشکنان جبهه جوانمردی در مبارزه با دشمن آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان، عطر شهادت در کوی و برزن میهن عزیزمان پیچید و سرو رشید دیگری در باغ شهادت قد کشید.
همرزم غیرتمندم، سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، که بیهراس از مهابت مرگ، به دل دشمن زده بود، پس از آخرین مأموریت پیروزمندانه خویش، با ردای شهادت به دامن پاک ایران بازگشت تا خون گرمش، میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین مقدس برای جاننثاری در راه وطن باشد.
اینک در آسمان بختِ بلند شیراز، که قدمگاه گامهای استوار او طی سالهای متمادیِ پرواز بوده، در کنارِ نورِ نامیرایِ «شاهچراغ» و اسطوره رشکِ دوران، «عباس دوران»، چراغِ نام و یاد سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی نیز میدرخشد و از این پس، روح ملکوتی آن شهید سعید، «لسانالغیب»، آمینِ دعاهاییست که به ضریح «شاهچراغ» گره میخورد.
اینجانب که سالها شانه به شانه مردان مبارزه و معجزه در آسمان، توفیق سربازی وطن را داشته و دارم، با نثار درود به روح آسمانچشیده این شهید عزیز، که همچون پیشکسوتان حماسهآفرینش، سالها داغ ترس را بر دل مرگ گذاشته بود، ضمن عرض تبریک و تسلیت به والدین شریف او، که شیرازهبند شریعت فرزندی ولایتمدار بودهاند، همسر وفادار، همراه و زینبی، و فرزند صبور و غیرتمند ایشان، به ساحت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، فرماندهی معظم کل قوا دامت برکاته و ملت بزرگ ایران اطمینان میدهم راه آن شهید عزیز برای دفاع از ایران سربلند را با گامهایی مصممتر ادامه خواهیم داد و عهد عاشورایی و سوگندنامه سربازی خود را با پیروزی بر دشمن زبون و فرومایه ایفا خواهیم کرد. انشاءالله
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ خلبان بهمن بهمرد