کد خبر: 1371704
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
سیاست » اخبار کلی
روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۴:

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

1 روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ۵۴ اعلام کرد: مردم غیرتمند و به پاخواسته ایران اسلامی، عزم و اراده و ایستادگی شما در صحنه جبهه دشمن را در هم ریخته است و صفوف رزمندگان اسلام را مستحکم‌تر کرده و روح و جان تازه‌ای بخشیده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: شب گذشته دو تانکر نفتکش با تحریک پرنده‌های آمریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر دو شناور با سرعت به عقب برگشتند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: تنگه هرمز سرزمین ما است و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبه‌ای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده‌است اجازه دخالت داده نخواهد شد. با استعانت از خدای متعال متجاوز همین امروز تنبیه خواهد شد، کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

در این اطلاعیه بیان شده است: تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گویی‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدید کردن‌ها و مداخلات، شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز ، نیروی دریایی سپاه
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