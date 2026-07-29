بازدید نخست وزیر عراق از مقر سازمان الحشد الشعبی

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی بسیج مردمی عراق، در این بازدید فالح الفیاض رئیس این سازمان، گزارشی از تجاوزهای آمریکا و عربستان به مقرهای بسیج مردمی ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، وی همچنین درباره فعالیتهای این سازمان در استانهای مختلف و نقش آن در پشتیبانی از ساختار نظامی و تامین و حفظ امنیت عراق توضیحاتی داد.
الفیاض در این دیدار آمادگی بسیج مردمی در اجرای دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، عربستان و آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه) در اقدامی مشترک، مواضع حشدالشعبی را در برخی شهرهای عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنشهای زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.