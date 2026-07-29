رایزنی نخست وزیر قطر و وزیر خارجه آلمان درباره کاهش تنش در منطقه

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و یوهان وادفول وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان طی یک گفتگوی تلفنی، همکاری‌ها میان قطر و آلمان را بررسی و راه‌های تقویت وتوسعه هرچه بیشتر آن را ارزیابی کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این خبرگزاری، طرفین همچنین به آخرین تحولات منطقه‌ای، به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک با هدف کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.

در جریان این گفت‌و‌گو، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو و دیپلماسی و همچنین اجرای توافق حاصل‌شده در چارچوب یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی همچنین بر حمایت کامل دولت قطر از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع که صلح پایدار را در منطقه محقق سازد، تأکید مجدد کردند.