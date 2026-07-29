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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۵
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رسانه آمریکایی: نتانیاهو با ونس در بحبوحه تنش و مذاکرات با ایران دیدار کرد

1 شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان امروز چهارشنبه به وقت محلی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در واشنگتن دی سی به سر می‌برد، با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیات مذاکره کننده این کشور با ایران، در بحبوبه تنش‌ها و نیز مذاکرات با تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: شبکه سی ان‌ا ن امروز چهارشنبه به وقت محلی به نقل از یک مقام صهیونیستی گفت که نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه در بلر هاوس (اقامتگاه ویژه مهمانان دولت آمریکا) در واشنگتن با جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سی ان ان به نقل از این مقام صهیونیست افزود که نتانیاهو امروز چهارشنبه نیز به صورت جداگانه با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

در ماه‌های اخیر، ونس به‌طور علنی از رژیم اسرائیل و اعضایی از کابینه این رژیم که در تلاش بوده‌اند مذاکرات با ایران را به شکست بکشانند و افکار عمومی آمریکا را علیه این مذاکرات تحریک کنند، به شدت انتقاد کرده است.

معاون ترامپ به رژیم اسرائیل هشدار داده بود که در حال دور کردن تنها متحد قدرتمندی (آمریکا) است که برای او باقی مانده است.

دیدار ونس با نتانیاهو پس از نشست گسترده‌تری در دفتر بیضی کاخ سفید میان نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد.

در آن نشست، علاوه بر ونس و هگست، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید نیز شرکت داشتند.

نتانیاهو دیدار در دفتر بیضی کاخ سفید را «عالی» توصیف کرد و مدعی شد: «این یکی از بهترین گفت‌و‌گو‌هایی بود که تاکنون با رئیس‌جمهور ایالات متحده داشته‌ام.»

او بر «مشارکت کامل و حمایت متقابل» میان تل آویو - واشنگتن تاکید و ادعا کرد که هر دو طرف در هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و همچنین پیگیری اهداف دیگری که مطرح شده‌اند، اتفاق نظر دارند.

ترامپ نیز این دیدار را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: «بدیهی است که موضوعات مهم بسیاری در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.»

این، هشتمین سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در یک سال و نیم گذشته و نخستین سفر او پس از تجاوز دوم علیه ایران است.

او روز یکشنبه چهارم مرداد و پیش از سفر به واشنگتن، نشست اضطراری کابینه امنیتی - سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی به ویژه ایران در اعماق زمین برگزار و سپس به صورت محرمانه به آمریکا سفر کرد.

یک مقام کاخ سفید نیز پیش از این دیدار، اعلام کرد که ترامپ در دیدار با نتانیاهو درباره تجاوز علیه ایران، پیشرفت مذاکرات با لبنان و تلاش‌ها برای گسترش توافق سازش با رژیم اسرائیل موسوم به توافق ابراهیم گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برچسب ها: نتانیاهو ، جی دی ونس ، ایران
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