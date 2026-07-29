پاسخ نظامی به حمله آمریکا و عربستان حتمی است

جوان آنلاین: مقاومت اسلامی عراق در واکنش به حمله هوایی مشترک آمریکا و عربستان به مقر‌های حشد شعبی و موکب زائران در کربلا، بیانیه‌ای صادر و ضمن تکذیب مجدد هرگونه حمله به تأسیسات سعودی از خاک عراق، بر حتمی بودن پاسخ نظامی خود تأکید کرد.

در بیانیه مقاومت عراق آمده است: رژیم سعودی خنجری از پشت و ابزاری کثیف در دست کاخ سفید است؛ آنها دیروز با اعزام انتحاری‌ها و امروز با مزدوری برای اربابان خود، خون عراقی‌ها را می‌ریزند.

بنا بر این بیانیه، حتی اگر ادعای آنها درباره شلیک به تأسیسات نفتی از عراق درست باشد، آیا منطقی است پاسخ یک تلاش ناموفق علیه میدان نفتی را با کشتن ده‌ها بی‌گناه بدهند؟

مقاومت اسلامی عراق با اشاره به دولت عراق، تصریح کرد: به نهاد‌های دولتی که خواستار خلع سلاح مقاومت بودند، تا ۲۳ ماه صفر مهلت می‌دهیم تا ببینیم در قبال این تجاوز و برای دفاع از حاکمیت کشور چه اقدام عملی انجام می‌دهند.

در این بیانیه تصریح شده است: به‌منظور حفظ امنیت زائران اربعین حسینی، پاسخ ما به دشمن آمریکایی قطعا در راه است و در صورت اقتضاء، این پاسخ شامل ابزار آنان در عربستان سعودی نیز خواهد شد.