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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دریافت عوارض در باب‌المندب روی میز یمنی‌ها

1 اقدامات میدانی یمنی‌ها علیه سعودی‌ها ادامه دارد. دیروز هم سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که بار دیگر یک فروند پهپاد را سرنگون کرده است

جوان آنلاین: اقدامات میدانی یمنی‌ها علیه سعودی‌ها ادامه دارد. دیروز هم سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که بار دیگر یک فروند پهپاد را سرنگون کرده است. در چنین شرایطی، موضوع دریافت عوارض از تنگه باب‌المندب از جانب یمن نیز مطرح شده که می‌تواند علاوه بر عایدی اقتصادی، سیطره یمن بر کشتیرانی منطقه را به دنبال داشته باشد. 
طی روز‌های گذشته و پس از اقدام یمن در اعمال محاصره دریایی علیه عربستان، نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد جاسوسی مسلح «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه را که متعلق به دشمن سعودی بود، ساقط کرده است. رویترز دیروز اعلام کرد که یمن در حال بررسی امکان وضع عوارض در تنگه باب‌المندب است. به گفته منابع آگاه، هدف این است که دریافت این عوارض به‌صورت یک رویه دائمی و تحت یک نهاد یا مرجع اداری انجام شود، نه صرفاً دریافت پول به‌صورت موردی. رویترز مدعی شد که مشاوران ایرانی نیز در طراحی چارچوب این نظام اخذ عوارض کمک می‌کنند. مهم‌ترین بخش گزارش این است که کشتی‌های چینی احتمالاً از این عوارض معاف خواهند بود. این معافیت به دنبال گفت‌و‌گو‌های مستقیم میان چین و انصارالله برای تضمین عبور امن کشتی‌های چینی مطرح شده است. انصارالله علاوه بر درآمدزایی، از یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان، افزایش فشار بر امریکا و متحدانش و تثبیت نوعی کنترل عملی بر کشتیرانی در جنوب دریای سرخ را دنبال می‌کند. البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، کشور‌های اروپایی و برخی دولت‌های عربی با چنین طرحی مخالف هستند، زیرا باب‌المندب یکی از حیاتی‌ترین مسیر‌های تجارت جهانی است و دریافت عوارض از کشتی‌ها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه و تجارت جهانی را افزایش دهد. 
 بدون برداشتن محاصره، مذاکره معنا ندارد
پس از سرنگونی پهپاد بیرقدار آکینجی، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، دیروز اعلام کرد: «نیرو‌های مسلح با یاری خداوند، بامداد امروز یک فروند پهپاد شناسایی از نوع «کاریال» وابسته به دشمن سعودی را هنگام انجام عملیات خصمانه در آسمان استان صعده، با سلاحی مناسب سرنگون کردند.» وی عنوان داشت: «نیرو‌های مسلح یمن تأکید می‌کنند که به حفاظت از حاکمیت کشور ادامه خواهند داد و پاسخگویی به هرگونه تجاوز، حق مشروع آنان است.» انصارالله همچنین هشدار داده است که آماده است این جنگ را به بالاترین سطح برساند. یکی از مقامات ارشد این جنبش تصریح کرد: «اگر محاصره یمن برداشته نشود، نه مذاکره را خواهیم پذیرفت و نه چنین مذاکره‌ای ارزش دارد. عربستان باید به حاکمیت و استقلال یمن احترام بگذارد و پیامد‌های هرگونه نقض توافق را بپذیرد.» محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، نیز تأکید کرد: «سال‌ها تجاوز، محاصره و فشار‌های امریکا، عربستان و متحدانشان نه‌تنها اراده ملت یمن را تضعیف نکرده، بلکه موجب تقویت توانمندی‌ها و ارتقای آمادگی نیرو‌های مسلح این کشور شده است.» وی با اشاره به شکست راهبرد‌های نظامی و اقتصادی دشمنان تصریح کرد: «مردم و نیرو‌های مسلح یمن با تداوم نبرد، از نظر میدانی و تاکتیکی قدرتمندتر شده‌اند.» الحوثی با بیان اینکه موازنه قدرت به سود جبهه مقاومت تغییر کرده است، افزود: «به دشمنانمان جز شکستی سخت وعده نمی‌دهیم» و تأکید کرد: «کسانی که از تاریخ درس نگرفته‌اند، یمن به آنها درس خواهد داد.» ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، نیز تأکید کرد که عربستان سعودی تلاش می‌کند از پیامد‌های محاصره یمن شانه خالی کند. این کشور می‌خواهد خواسته‌های خود را به میلیون‌ها یمنی دیکته کند. وی اضافه کرد: «دست عربستان باید از یمن کوتاه شود تا مردم این کشور بتوانند با عزت و کرامت زندگی کنند. ملت یمن حقوق خود را چه با جنگ و چه با صلح به دست خواهد آورد.» الشامی بیان کرد: «ما از موضع‌گیری خصمانه قطر تعجب می‌کنیم، چرا که این کشور نیز زمانی تحت محاصره عربستان قرار داشت. اگر محاصره یمن لغو نشود، مذاکرات هیچ ارزشی ندارد. همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. اقدامات اولیه انجام‌شده در قبال عربستان هشدارآمیز بود و یمن قدرت و آمادگی رزمی کافی برای گرفتن حق و حقوق خود را دارد.» وی تصریح کرد: «این کشور بخش مهمی از محور مقاومت را تشکیل داده و به هماهنگی‌های خود با اعضای این محور ادامه می‌دهد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: یمن ، عوارض ، تجارت
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