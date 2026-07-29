جان شیران و سگان از هم جداست 

بامداد روز چهارشنبه، تروریستهای سنتکام و وهابیون داعشی در چند استان عراق، به مقرها و پایگاههای حشدالشعبی که یک سازمان نظامی رسمی در نیروهای مسلح عراق است، حمله و بیش از ۵۰ نفر را شهید و زخمی کردند.
بهانه این اقدام که نقض حاکمیت و سرزمین عراق و نوعی اعلام جنگ علیه عراق است، حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان عنوان شده که به شکل رسمی از سوی عراق تکذیب شده است. وهابیون تروریست و داعشی که پیادهنظام امریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در پروژههای منطقهای، برای جنگافروزی و فتنه مذهبی و تسهیلکننده بازگرداندن هژمونی استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل در منطقه هستند، شناسنامه رفتاری و کارنامهای خونین علیه بسیاری از ملتهای مسلمان منطقه دارند. آنها در جنگ هشت ساله صدام علیه ایران نیز نقش برجستهای داشتند و دهها میلیارد دلار برای نابودی ایران هزینه کردند.
اینگونه نیست که فقط ارتباط ساختاری داعشیهای وهابی با امریکا و دول استعماری و صهیونیسم این پیوند را شکل داده باشد، بلکه در مبانی ایدئولوژیک وحشیگری و نژادپرستی و خودبرتربینی و عداوت با مسلمانان و به ویژه شیعیان، از خصوصیات مشترک این مزدوران با استعمار و صهیونیسم در منطقه میباشد. وزارت دفاع عربستان از حشدالشعبی که افتخار نابودی داعش در عراق و شام را با فرماندهان شهید، ابومهدی مهندس و حاج قاسم سلیمانی در کارنامه دارد و پروژه امریکایی- صهیونیستی برای سلطه تکفیریها در کشورهای منطقه را به شکست کشاند، به عنوان «میلیشیای ایرانی» در عراق نام برد.
این در حالی است که حتی تا امروز، ۵ هزار تکفیری داعشی و وابسته به عربستان که اتهام کشتار وحشیانه و تروریستی و ویرانیهای عراق را دارند، هنوز در زندانهای عراق بوده و منتظر اجرای حکم اعدام هستند.
این اندیشه فاسد و وحشی و خونخوار تکفیری در ۵۰ سال گذشته نهتنها مداخلهگری در ایران را برای ترویج آخوندهای مزدور تکفیریگری با رشوههای مالی رها نکرده است و گاه نیز با طراحیهای انگلیسی که سازندگان این ساختارهای دینی و هدایتکنندگان آنها میباشند، سازمانهای تروریستی در مناطق مرزی ایران و در بسیاری از کشورهای مسلمان و عربی را گسترش داده است. با اینکه سردار قاآنی بیانیه مشفقانهای برای دست برداشتن از مداخلهگری و محاصره ظالمانه مردم یمن و اهتمام به مردم مظلوم فلسطین و غزه داشت، ولی همچون بقیه پیادهنظام امریکا و رژیمصهیونیستی در برخی کشورهای عربی، همگی در کنار تروریستهای باند اپستینی سنتکام قرار گرفته و نمیتوانند خوی انسانی از خود نشان دهند. اگرچه مقاومت عراق، حشدالشعبی و دولت این کشور، تجاوز آشکار، علنی و رسمی به خاک خود را بیپاسخ نخواهند گذاشت، اما ادبیات کینهتوزانه مقامات سعودی علیه ایران- که نه تنها در اظهارات رسمی و بیانیهها، بلکه با دشمنی تکفیری در رسانههایشان علیه ایران و مقاومت منطقهای جاری است - دیگر برای ایران و محور مقاومت در منطقه قابل تحمل نیست.
این کینهتوزی صرفاً در تکفیریگری و داعشیگری ابراز نمیشود بلکه در تحرکات پنهان سیاسی تلاش دارند بر رایزنیهای ایران و دولت عمان در مورد تنگه هرمز نیز فتنهگری کرده تا خوشخدمتی به اربابان اپستینی کاخ سفید را کامل کنند. همانگونه که آزادگان و عدالتخواهان و انساندوستان و کشورهای مستقل، همچون «شیران یکپیکر و جان واحد» دارند، «جان مزدوران و وحشیها و نژادپرستها و استعمارگران جنگافروز اپستینی» نیز همچون «سگان یک جسم و سرنوشت واحد» خواهند داشت.