کد خبر: 1371686
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

دستیار هوشمند زائران از مرز تا کربلا 

جوان آنلاین: سازمان حج و زیارت از ثبت ۶۰۰ گزارش مردمی در «همیار اربعین» و اتصال این اپلیکیشن به سامانه سماح خبر داد. 
محمد میراحمدیان، سرپرست اداره‌کل برنامه‌ریزی پذیرش و اعزام عتبات عالیات اظهار کرد: همیار اربعین در واقع یک وب‌اپلیکیشن است و برخلاف بسیاری از نرم‌افزار‌ها نیازی به نصب ندارد. کاربران آیفون می‌توانند تنها با وارد کردن آدرس این وب‌اپلیکیشن در مرورگر تلفن همراه خود از خدمات آن استفاده کنند و کاربران اندروید نیز امکان دانلود آن را از طریق کافه‌بازار دارند. 
میراحمدیان با تشریح خدمات این اپلیکیشن گفت: در همیار اربعین امکانات متعددی برای زائران پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به نمایش موقعیت و آدرس موکب‌ها، پایگاه‌های کنسولی جمهوری اسلامی ایران در عراق، مراکز بیمه، پایگاه‌های هلال‌احمر و مراکز اورژانس اشاره کرد. 
وی افزود: یکی دیگر از قابلیت‌های این برنامه، امکان ارسال پیام رایگان است. همچنین بخشی با عنوان «حمل‌ونقل» در نظر گرفته شده که اطلاعاتی مانند مسیر، مسافت و نرخ جابه‌جایی بین شهر‌های زیارتی، برای مثال از مرز مهران تا کربلا، با وسایل نقلیه مختلف از جمله تاکسی و اتوبوس را در اختیار زائران قرار می‌دهد و تمامی این اطلاعات به‌روز است. 
سرپرست اداره‌کل برنامه‌ریزی پذیرش و اعزام عتبات عالیات با اشاره به بخش «گزارش مردمی» این اپلیکیشن گفت: زائران می‌توانند از طریق این بخش، پیشنهادها، انتقادها، شکایت‌ها و همچنین گزارش حوادث، سوانح یا هر موضوعی را که نیازمند اطلاع‌رسانی به مسئولان است، ثبت کنند. 
وی تأکید کرد: تمامی پیام‌های ارسالی از سوی زائران به‌صورت روزانه توسط همکاران ما بررسی می‌شود و در صورت نیاز، پاسخ لازم نیز به آنان ارائه خواهد شد. 
میراحمدیان ادامه داد: بخش رسانه اربعین نیز در این اپلیکیشن طراحی شده که شامل ادعیه و زیارات، مداحی‌های متناسب با اربعین، مطالب و تحلیل‌های فرهنگی، مقالات مرتبط و سایر محتوای مورد نیاز زائران است. 
وی افزود: همچنین بخشی با عنوان «چک‌لیست برای یادآوری وسایل و اقلام مورد نیاز سفر» در نظر گرفته شده تا زائران بتوانند اقلام ضروری خود را بررسی و علامت‌گذاری کنند. علاوه بر این، در بخش «همسفران» نیز اعضای یک کاروان یا گروه می‌توانند یکدیگر را به برنامه اضافه کرده و موقعیت خود را با سایر اعضای گروه به اشتراک بگذارند. 
میراحمدیان درباره نحوه استفاده از قابلیت‌های اپلیکیشن همیار اربعین اظهار کرد: بخشی از امکانات این اپلیکیشن به‌صورت آفلاین قابل استفاده است، اما طبیعتاً بسیاری از خدمات آن مانند سایر نرم‌افزار‌ها نیازمند اتصال به اینترنت است.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حج ، زیارت ، اربعین
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