کد خبر: 1371685
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

تکنولوژی انحصاری امریکا و چین در ایران بومی شد

1 تا همین چند سال پیش، طراحی و ساخت ربات‌هایی که بتوانند دست‌خط روی بسته‌های پستی را بخوانند و مرسولات را هوشمند تفکیک کنند، در انحصار امریکا و چین بود. حالا، اما ایران با ساخت سه نسل از این ربات‌ها به جمع کشور‌های صاحب این فناوری پیوسته است

جوان آنلاین: تا همین چند سال پیش، طراحی و ساخت ربات‌هایی که بتوانند دست‌خط روی بسته‌های پستی را بخوانند و مرسولات را هوشمند تفکیک کنند، در انحصار امریکا و چین بود. حالا، اما ایران با ساخت سه نسل از این ربات‌ها به جمع کشور‌های صاحب این فناوری پیوسته است. 
ایران با تلاش چهارساله متخصصان داخلی به جمع سه کشور دارنده فناوری طراحی و ساخت ربات‌های هوشمند سورتینگ مرسولات پستی پیوست. ساسان محمدی، بنیان‌گذار این ربات‌های هوشمند، با اعلام این مطلب از پردازش بیش از ۵۰ میلیون مرسوله پستی در طول دو سال گذشته با دقت ۱۰۰ درصدی خبر داد و ابعاد فنی و برنامه‌های توسعه‌ای این دانش بومی را تشریح کرد. 
به گفته مدیرعامل این گروه، در حال حاضر سه نسل از ربات‌های هوشمند این مجموعه در پنج استان تهران، مازندران (ساری)، گیلان (رشت)، کرمان و کرمانشاه در مراکز تجزیه و مبادلات شرکت ملی پست به‌صورت عملیاتی فعال هستند. 
محمدی با اشاره به نقش همکاری‌های بین‌رشته‌ای در تحقق این پروژه افزود: رباتیک تجلی کامل یک علم بین‌رشته‌ای است. تحقق این فناوری نتیجه دست‌به‌دست هم دادن هفت تیم تخصصی در بخش‌های هوش مصنوعی، کنترل و نویگیشن (مسیریابی)، طراحی مکانیک، طراحی صنعتی، طراحی PCB، فرانت‌اند و بک‌اند طی حدود چهار سال تلاش مستمر بوده است. همچنین زیرساخت‌ها و فضایی که شرکت ملی پست در اختیار ما قرار داد، نقش کلیدی در سیر تطور و ارتقای فناوری ما ایفا کرد. 
فناوری توسعه‌یافته در این مجموعه علاوه بر پردازش سخت‌افزاری و مکانیزه، به سیستم خوانش دست‌نوشته (OCR) مجهز است که امکان سورت و دسته‌بندی مرسولات را بر اساس آدرس‌ها و متون دست‌نویس فراهم می‌سازد. محمدی در تشریح ویژگی‌های نسل‌های مختلف این ربات‌ها اظهار داشت: ربات‌های نسل اول و دوم با وزنی حدود ۳۰ کیلوگرم، قابلیت جابه‌جایی بار تا ۵۰ کیلوگرم و لیفت (جک‌زدن) تا ۱۵ کیلوگرم را دارند و می‌توانند بسته‌های پستی را تا سایز ۹ سورت کنند. در برخی مدل‌های میان‌نسلی نیز وزن ربات به ۱۹ کیلوگرم کاهش یافته است. وی افزود: در نسل سوم، با بهینه‌سازی‌های انجام‌شده، وزن ربات‌ها به ۱۰ کیلوگرم کاهش یافته و ابعاد آنها به نصف نسل‌های قبلی رسیده است. این ربات‌ها توانایی جابه‌جایی و لیفت بار تا ۵ کیلوگرم را دارند. 
محمدی دلیل کاهش ظرفیت وزنی در نسل سوم را نیازسنجی واقعی شبکه پستی عنوان کرد و افزود: اولویت شرکت پست، چابکی، سرعت خطی بالاتر، وزن سبک‌تر و سرعت عملیاتی بیشتر بود؛ از این رو نسل سوم دقیقاً منطبق بر این نیاز طراحی و عملیاتی شد. 
این مجموعه برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه جغرافیایی و فنی محصولات خود در دست اجرا دارد. بر این اساس، تا پایان سال ۱۴۰۵، پنج استان جدید شامل قم، قزوین، یزد، سمنان و البرز (کرج) به شبکه رباتیک سورتینگ پستی متصل خواهند شد. همچنین این شرکت در حال طراحی و ساخت ربات‌های هدایت‌پذیر خودکار (AMR) با قابلیت جابه‌جایی بار تا یک تن (۱۰۰۰ کیلوگرم) است که قرار است تا سال آینده به‌صورت رسمی رونمایی شود. 
در حال حاضر کشور چین با بهره‌گیری از بیش از ۳۰ هزار ربات، پیشتاز این عرصه است و ایران پس از امریکا و چین، در جایگاه سوم دارنده این فناوری قرار دارد. محمدی با اشاره به رایزنی‌ها برای صادرات این محصول گفت: کشور‌های عمان و عراق از مشتریان هدف ما هستند که مذاکرات برای ارائه خدمات رباتیک به آنها آغاز شده است. همچنین با حضور در اجلاس اتحادیه پستی آسیا- اقیانوسیه (APPU) در سال گذشته، بستر‌های قراردادی لازم فراهم شد؛ اگرچه تحولات و چالش‌های منطقه‌ای اخیر امضای نهایی قرارداد‌ها را با اندکی تأخیر مواجه کرد، اما پیگیری‌ها برای نهایی‌سازی صادرات با جدیت 
ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فناوری ، چین ، ایران ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

نظم ایرانی در تنگه هرمز

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

بدون شرح

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

بزرگ‌ترین آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود

زمان را به ترامپ نفروشیم

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازار اوراق جهانی زیر فشار نفت؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت تورم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار