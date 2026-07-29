قاتل سریالی به میز محاکمه رسید

گزارش ناپدید شدن یک مرد جوان در ملارد، آغازگر تحقیقات پیچیده‌ای شد که در نهایت به کشف دو جسد دفن‌شده، دستگیری سه متهم و افشای راز جنایتی دیگر که ۱۵ سال مسکوت مانده‌بود، انجامید

جوان آنلاین: گزارش ناپدید شدن یک مرد جوان در ملارد، آغازگر تحقیقات پیچیده‌ای شد که در نهایت به کشف دو جسد دفن‌شده، دستگیری سه متهم و افشای راز جنایتی دیگر که ۱۵ سال مسکوت مانده‌بود، انجامید. اکنون مرد افغان که به همراه ناپدری و دوستش به ارتکاب سه قتل متهم است، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد.

هفتم مرداد سال گذشته، زنی نگران به پلیس ملارد مراجعه کرد و از ناپدید شدن شوهرش خبر داد. او گفت همسرش قرار بود با خودروی یکی از دوستانش به خانه بازگردد، اما هرگز نرسید و از آن زمان تلفن همراهش نیز خاموش شده‌است.

این شکایت، پرونده‌ای را روی میز کارآگاهان جنایی گشود، پرونده‌ای که در ابتدا تنها یک مفقودی به نظر می‌رسید، اما در ادامه به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر در غرب استان تهران تبدیل شد.

کارآگاهان در نخستین بررسی‌ها خودروی تیبا را در چند کوچه آن‌سوتر از محل زندگی مرد ناپدیدشده پیدا کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد مردی به نام «قادر» که تبعه افغانی است با خودرو تردد می‌کند، اما نه مالک خودرو است و نه پلاک نصب‌شده روی آن واقعی است.

راز راننده‌ای که ۵ ماه قبل ناپدید شده‌بود

استعلام خودرو نشان داد مالک اصلی تیبا مردی به نام کامران است، راننده مسافرکشی که چند ماه پیش همراه خودرویش ناپدید شده بود و خانواده‌اش گم‌شدن او را به پلیس اطلاع داده‌بودند. با کنار هم قرار گرفتن این سرنخ‌ها، ظن کارآگاهان به مردی که با خودروی سرقتی تردد می‌کرد، بیشتر شد و او تحت تعقیب قرار گرفت. قادر پس از شناسایی بازداشت شد. او در نخستین بازجویی‌ها هرگونه دخالت در قتل را انکار می‌کرد، اما تحقیقات تخصصی و روبه‌رو شدن با مدارک و مستندات، سرانجام سکوتش را شکست. او در اعترافات اولیه، از دو جنایت پرده برداشت و مدعی شد هر دو قتل را با همکاری ناپدری و یکی از دوستانش انجام داده‌است.

قتل اول

براساس اعترافات متهم، اواخر اسفندماه او و دو همدستش در کرج خود را به عنوان مسافر معرفی کردند و سوار خودروی تیبا شدند. پس از طی مسافتی، آنها با خوراندن آبمیوه حاوی مواد بیهوش‌کننده، راننده را از هوش بردند. دقایقی بعد نیز او را خفه کردند. جسد مقتول به اطراف یکی از روستا‌های ملارد منتقل و به صورت مخفیانه دفن شد. متهمان پس از سرقت تلفن همراه و خودرو، برای آن پلاک جعلی تهیه کردند و مدتی با همان خودرو در سطح شهر مسافرکشی می‌کردند تا هم از شناسایی فرار کنند و هم درآمد بیشتری به دست آورند.

قتل صافکار

تحقیقات با اعترافات متهم متوقف نشد. او در ادامه به قتل مرد دیگری اعتراف کرد، صافکاری که از قبل او را می‌شناخت و از وضعیت مالی‌اش اطلاع داشت. به گفته متهم، اطلاع از اینکه این مرد پول رهن خانه و پس‌اندازش را داخل خودرو نگهداری می‌کند، انگیزه طراحی نقشه قتل شد. سناریو دقیقاً مانند جنایت نخست اجرا شد. مقتول با نوشیدنی آلوده بیهوش شد، سپس جانش را از دست داد و پس از سرقت تمام دارایی‌هایش، جسدش نیز در یکی از مناطق ملارد دفن شد تا هیچ ردی از جنایت باقی نماند.

بازداشت همدستان

پس از اعترافات متهم اصلی، کارآگاهان در عملیات جداگانه دو متهم دیگر پرونده را که ناپدری و دوست او بودند، شناسایی و بازداشت کردند. این دو نفر نیز در ابتدا منکر هرگونه نقش در جنایت بودند، اما در ادامه تحقیقات، به مشارکت در قتل‌ها و سرقت‌ها اعتراف کردند و بخش‌های دیگری از فعالیت‌های مجرمانه این گروه آشکار شد. با کشف دو قتل، تصور می‌شد تحقیقات به پایان رسیده‌است، اما متهم اصلی در ادامه بازجویی‌ها موضوعی را مطرح کرد که پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد. او از قتلی سخن گفت که سال‌ها قبل رخ داده و هیچ‌گاه به صورت رسمی در دستگاه قضایی ثبت نشده‌بود.

قتل عروس

قادر مدعی شد حدود سال ۱۳۹۰ زنی جوان که قربانی ازدواج اجباری شده‌بود، پس از فرار از خانه شوهرش به منزل پدرش پناه برد. به گفته او، شوهر زن به همراه چند نفر دیگر او را از خانه بیرون کشیدند و به دلیل سرپیچی از رسم طایفه‌ای به قتل رساندند. خانواده مقتول نیز به دلیل شرایط حاکم و ترس از تبعات ماجرا، هرگز شکایتی مطرح نکردند و این قتل سال‌ها پنهان ماند. متهم گفت در این جنایت نقش داشته و به دلیل عذاب وجدان تصمیم گرفته حقیقت را بازگو کند.

عقب‌نشینی از اعترافات

در حالی که تحقیقات رو به پایان بود، متهم اصلی بخشی از اظهارات خود را تغییر داد.

او مدعی شد ناپدری‌اش را به دلیل کینه‌ای که از دوران کودکی نسبت به او داشته، در قتل‌ها دخیل معرفی کرده‌است. همچنین وی ادعا کرد خودش نیز در قتل‌ها نقشی نداشته و اعترافات قبلی را از روی عصبانیت و برای انتقام‌گیری مطرح کرده‌است. با این حال، بررسی مستندات، اعترافات اولیه، کشف اجساد، تحقیقات میدانی و سایر ادله موجود، این ادعا‌ها را تغییر نداد.

پرونده روی میز دادگاه کیفری

پس از تکمیل تحقیقات، بازسازی صحنه‌های جنایت، کشف اجساد و اخذ آخرین دفاع از متهمان، برای سه متهم پرونده به اتهام سه فقره قتل عمد، مشارکت در سرقت و دیگر جرایم مرتبط کیفرخواست صادر شد.

پرونده اکنون برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده‌است تا سه متهم در برابر قضات دادگاه از خود دفاع کنند.