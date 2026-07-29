کد خبر: 1371682
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

رفتن تا یک قدمی مرگ با نوشیدنی مسموم زن نظافتچی

1 زنی سابقه‌دار که با انتشار آگهی نظافت منزل در فضای مجازی، طعمه‌های خود را شکار می‌کرد، با شربت مسموم، پسر جوانی را به آستانه مرگ کشاند و پس از بیهوش کردن او، هزارو۲۰۰ دلار، گوشی ۳۰۰ میلیونی و اموال با ارزشش را سرقت کرد.
غلامرضا مسکنی 
 جوان آنلاین: زنی سابقه‌دار که با انتشار آگهی نظافت منزل در فضای مجازی، طعمه‌های خود را شکار می‌کرد، با شربت مسموم، پسر جوانی را به آستانه مرگ کشاند و پس از بیهوش کردن او، هزارو۲۰۰ دلار، گوشی ۳۰۰ میلیونی و اموال با ارزشش را سرقت کرد. این متهم که پیش‌تر نیز چندین فقره سرقت به همین شیوه در پرونده‌اش ثبت شده، پس از دستگیری جرم خود را انکار کرده‌است. تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده ادامه دارد. 
 
چند روز قبل، پسر جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و از سرقت اموالش توسط یک زن نظافتچی خبر داد. او در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «چند ماه قبل تصمیم گرفتم به صورت مجردی زندگی کنم و از خانواده‌ام جدا شدم. خانه‌ای در یکی از خیابان‌های جنوبی تهران اجاره کردم. از آنجایی که همیشه درگیر کارهایم هستم و زمانی برای نظافت خانه ندارم، از طریق فضای مجازی دنبال فردی می‌گشتم تا هر چند وقت یکبار برای نظافت به خانه‌ام بیاید. یک ماه قبل، از طریق آگهی در فضای مجازی با زنی به نام مهسا آشنا شدم که می‌گفت کارش نظافت منزل است.»
وی ادامه داد: «او به خانه‌ام آمد و پس از نظافت، دستمزدش را گرفت و رفت. تلفن همراهش را به من داد و قرار شد هر زمان خواستم خانه‌ام را نظافت کند، با او تماس بگیرم. کارش خیلی خوب بود، به همین دلیل قبول کردم.»
 
 شربت مسموم و بیهوشی مرگبار
شاکی ادامه داد: «چند روز قبل احساس کردم خانه‌ام نیاز به نظافت دارد و با مهسا تماس گرفتم. او به خانه‌ام آمد. چند ساعتی مشغول نظافت بود که گفت خسته شده‌است. خودش به آشپزخانه رفت و دو لیوان شربت درست کرد. شربت یکی از لیوان‌ها را خودش خورد و لیوان دوم را به من داد. وقتی شربت را خوردم، احساس سر درد شدیدی به من دست داد و لحظاتی بعد بیهوش شدم. دیگر هیچ نفهمیدم تا اینکه پس از ۱۲ ساعت در بیمارستان به هوش آمدم و تازه فهمیدم آن زن خدمتکار، مرا با شربت مسموم بیهوش کرده‌است.»
 
 نجات توسط خانواده
شاکی در پایان گفت: «من جانم را مدیون یکی از اعضای خانواده‌ام هستم. او آن روز با من تماس گرفته‌بود و وقتی جواب ندادم، نگران شده و به خانه‌ام آمده بود. مرا که بیهوش شده‌بودم برای درمان به بیمارستان منتقل کرد. پزشکان گفتند اگر اعضای خانواده‌ام دیر می‌رسیدند، جانم را از دست می‌دادم. تیم پزشکان تلاش زیادی کردند مرا از پرتگاه مرگ نجات دهند. ساعتی قبل پس از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شدم و به خانه‌ام رفتم. متوجه شدم زن خدمتکار پس از بیهوش کردنم، هزارو۲۰۰ دلار، تلفن همراه گرانقیمتم که حدود ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشت و مقداری وسایل باارزش خانه‌ام را سرقت کرده‌است.»
 
 شناسایی متهم سابقه‌دار
با ثبت این شکایت، پرونده به دستور قاضی شریفی‌وند، بازپرس شعبه سوم دادسرای ویژه سرقت، برای رسیدگی در اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در نخستین گام تحقیقات خود را برای شناسایی هویت زن خدمتکار آغاز کردند، اما دریافتند تلفن همراهی که در اختیار متهم بوده و شاکی با آن در تماس بوده، خاموش و از دسترس خارج شده‌است. 
مأموران در گام بعدی دوربین‌های مداربسته محل حادثه را بازبینی کردند. دوربین‌ها چهره زن جوانی را ثبت کرده‌بودند که وارد خانه شاکی می‌شود و ساعتی بعد از آنجا خارج می‌شود. در بررسی‌های فنی، مأموران چهره به‌دست‌آمده را با آلبوم مجرمان سابقه‌دار مطابقت دادند و معلوم شد چهره زن خدمتکار با متهم سابقه‌داری به نام «رؤیا» شباهت زیادی دارد. 
در ادامه، مأموران دریافتند رؤیا متهم سابقه‌داری است که قبلاً با همین شیوه، افراد را بیهوش و اموال آنها را سرقت کرده و پس از دستگیری، راهی زندان شده‌است. 
 
 دستگیری و انکار متهم
با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران رؤیا را تحت تعقیب قرار دادند و در نهایت یک روز قبل، او را بازداشت و به اداره پلیس منتقل کردند. متهم در بازجویی‌ها جرم خود را انکار کرد و در ادعایی گفت: «من کارم نظافت خانه است و به همین خاطر در فضای مجازی آگهی کار می‌دهم. افراد زیادی با من تماس می‌گیرند و به خانه‌هایشان می‌روم و نظافت می‌کنم. یک ماه قبل با شاکی آشنا شدم و برای نظافت به خانه‌اش رفتم. دوباره چند روز قبل از من خواست خانه‌اش را نظافت کنم. آن روز او از سر کار آمده‌بود و به اتاقش رفت و خوابید. من هم خانه‌اش را نظافت کردم و او خواب بود که از خانه‌اش بیرون رفتم. دیگر خبر ندارم چه کسی او را بیهوش و اموالش را سرقت کرده‌است.»
 
 ادامه تحقیقات
متهم در حالی ادعای بی‌گناهی می‌کند که دلایل و شواهد حکایت از آن دارد که او مرد جوان را با شربت مسموم بیهوش و اموالش را سرقت کرده‌است. تحقیقات از متهم برای مشخص شدن صحت و سقم ادعایش و روشن شدن زوایای پنهان حادثه ادامه دارد.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سرقت ، پلیس ، تبهکار
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