کد خبر: 1371664
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

«سرایا اولیاء الدم»: سفیر عربستان باید فورا از عراق اخراج شود

1 گروه «سرایا اولیاء الدم» عراق در بیانیه‌ای، حملات مشترک سعودی-آمریکایی علیه الحشد الشعبی را محکوم و اعلام کرد، سفیر عربستان باید فورا از عراق اخراج شود و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با عربستان سعودی باید قطع شود.

جوان آنلاین: گروه «سرایا اولیاء الدم» عراق در واکنش به حملات مشترک سعودی-آمریکایی علیه مواضع الحشد الشعبی عنوان کرد: «دولت عراق بر اساس منطق معاملات تجاری یا منافع اقتصادی اداره نمی‌شود، وقتی صحبت از حاکمیت میهن و کرامت مردم آن می‌شود. حاکمیت عراق و خون فرزندانش قابل مذاکره یا مصالحه نیستند و بالاتر از هر ملاحظه دیگری قرار دارند.»

به گزارش ایسنا، گروه «سرایا اولیاء الدم» افزود: «ما از دولت عراق می‌خواهیم که در تمام توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی که اخیراً با ایالات متحده آمریکا منعقد شده است، تجدیدنظر کند و سفر برنامه‌ریزی‌شده به عربستان را لغو کند.»

گروه مقاومت مذکور اضافه کرد: «ما در مقاومت اسلامی، همچنان منتظر یک موضع رسمی از سوی دولت عراق هستیم که در سطح این رویداد باشد و وفاداری خود را به فداکاری‌های شهدا ابراز کند.»

در ادامه بیانیه آمده است: «سفیر عربستان باید فورا از عراق اخراج شود و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با عربستان سعودی باید قطع شود.»

گروه «سرایا اولیاء الدم» تأکید کرد «اگر دولت در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، آنگاه مردم غیور عراق باید خواستار آن شوند که سلاح‌های دولت به مقاومت محدود شود.»

برچسب ها: سرایا اولیاء الدم ، آمریکا ، عربستان ، حشدالشعبی
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