ارتش پاکستان اعلام کرد در عملیات‌های جداگانه‌ای در خیبرپختونخوا و بلوچستان، ۳۲ شبه‌نظامی، کشته شده‌اند.

جوان آنلاین: ارتش پاکستان از تشدید عملیات نظامی علیه گروه‌های شبه‌نظامی در دو ایالت «خیبر پختونخوا» و «بلوچستان» خبر داد و اعلام کرد نیرو‌های امنیتی در جریان چند عملیات هدفمند، ده‌ها عضو گروه‌های مسلح را از پای درآورده‌اند.

به گزارش تسنیم، ارتش پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد نیرو‌های امنیتی این کشور در شب‌های ۲۸ و ۲۹ جولای، چندین عملیات اطلاعات‌محور را در شهرستان «خیبر» از ایالت خیبرپختونخوا انجام دادند.

بر اساس این بیانیه، در جریان این عملیات‌ها ۲۴ عضو تحریک طالبان پاکستان کشته شدند و در عملیات جداگانه‌ای در شهرستان «نوشکی» ایالت بلوچستان نیز، هشت عضو گروه‌های شبه‌نظامی از پای درآمدند.

بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، در جریان این عملیات‌ها مقادیری سلاح، مهمات و مواد منفجره دست‌ساز کشف و ضبط شده است. این بیانیه همچنین تاکید کرد عملیات پاکسازی در مناطق یادشده همچنان ادامه دارد.

تحریک طالبان پاکستانی (TTP) طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های امنیتی اصلی پاکستان تبدیل شده است. اسلام‌آباد مدعی است اعضای این گروه از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات استفاده می‌کنند، اما طالبان افغانستان این ادعا را رد کرده‌اند.

پاکستان در سال ۲۰۲۴ برنامه «عزم استحکام» را با هدف مقابله با تهدید‌های امنیتی و گروه‌های مسلح آغاز کرد. همزمان، افزایش حملات در مناطق مرزی و اختلافات امنیتی میان اسلام‌آباد و کابل، روابط دو طرف را با تنش‌های تازه مواجه کرده است.