کد خبر: 1371578
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۲
خراسان رضوی » اجتماعي

شهرداری مشهد آماده حمایت از ایده‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی

مشهد معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی، گفت: این معاونت با رویکرد محله‌محوری و تشکل‌محوری، آماده حمایت از ایده‌ها و طرح‌های اجرایی فعالان فرهنگی و اجتماعی برای کاهش مصرف برق در محلات است.

مهدی ابراهیمی با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: تشکل‌های مردمی به‌عنوان حلقه‌های میانی در میان مردم و نهادهای اجرایی، با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی خود می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف برق در سطح محلات، ایفا کنند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این تشکل‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی محله‌محور است؛ به‌گونه‌ای که راهکارهای مدیریت مصرف انرژی به‌صورت چهره‌به‌چهره و متناسب با فرهنگ هر محله به شهروندان منتقل شود و صرفه‌جویی در مصرف برق از یک توصیه اقتصادی به یک مسئولیت اجتماعی و ارزش جمعی تبدیل شود.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس ادامه داد: طراحی پویش‌های مردمی، تعهدنامه‌های خانوادگی، مسابقات محلی و سایر برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به اصلاح رفتارهای روزمره شهروندان، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف برق، کمک کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم را فراهم آورد.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت شبکه‌سازی محلی، تصریح کرد: هم‌افزایی میان مدارس، مساجد، اصناف، مدیران مجتمع‌های مسکونی و سایر گروه‌های مردمی، نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در محلات دارد و می‌تواند به شکل‌گیری حرکت‌های جمعی و اثرگذار منجر شود.

وی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را از دیگر محورهای این رویکرد برشمرد و گفت: توزیع تجهیزات کم‌مصرف از جمله لامپ‌های LED و کمک به بهسازی تجهیزات سرمایشی خانواده‌های نیازمند، علاوه بر کاهش مصرف برق، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را نیز کاهش دهد.

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس همچنین بر اهمیت انتقال مطالبات و بازخوردهای مردمی تأکید کرد و افزود: تشکل‌های مردمی می‌توانند با شناسایی موانع واقعی مدیریت مصرف در محلات، این مسائل را به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کنند تا برای رفع آن‌ها راهکارهای مؤثرتری تدوین شود.

ابراهیمی با بیان اینکه «مسئله‌محوری، محله‌محوری و تشکل‌محوری» از رویکردهای اصلی معاونت اجتماعی و مشارکت‌های شهرداری مشهد است، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف انرژی گ، امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی تبدیل شده و این معاونت آمادگی دارد از طرح‌ها و ایده‌های اجرایی مسئولان تشکل‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی در این حوزه حمایت کند.

وی در پایان از فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردمی دعوت کرد پیشنهادها و طرح‌های خود را از طریق سامانه «سما» ثبت و برای اجرا به شهرداری مشهد ارائه کنند.

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
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