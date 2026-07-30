سید حسین غیاثی اظهار کرد: پروژه احداث زمین چمن مصنوعی ویژه بانوان در پارک ملت، در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این مجموعه، به‌عنوان بزرگ‌ترین زمین چمن مصنوعی اختصاصی بانوان در شرق کشور و نخستین زمین چمن استاندارد فوتبال ویژه بانوان در مشهد، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزش بانوان است. این پروژه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و ۸ هزار و ۴۵۰ مترمربع چمن مصنوعی در آن پهن شده است.

معاون سلامت و تربیت‌بدنی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای توسعه ورزش بانوان، از رویکردهای جدی مدیریت شهری است. این مجموعه با ایجاد فضایی استاندارد و اختصاصی، زمینه تمرین، برگزاری مسابقات، استعدادیابی و توسعه فوتبال بانوان را فراهم کرده و نقش مهمی در افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی خواهد داشت.

غیاثی در پایان عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در این دوره از مدیریت شهری با جدیت دنبال شده و حدود ۴۵ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهر به بهره‌برداری رسیده است.