کد خبر: 1371566
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تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۹
خراسان رضوی » اجتماعي

کرامت رضوی زمینه آزادی 398 زندانی جرایم غیرعمد را فراهم می‌کند

مشهد مدیرمرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی از پیگیری برای آزادی 398 زندانی نیازمند در خراسان رضوی خبرداد.
سیده سمیه ناصری

فاطمه دژبرد اظهارکرد: این افراد پس از بررسی پرونده‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی آستان قدس رضوی، ناذران و نیکوکاران، ستاد دیه، احکام اعسار و جلب رضایت شاکیان، به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

وی افزود: بنیاد کرامت رضوی در ادامه برنامه‌های حمایتی خود و باهدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه آزادی 398 زندانی نیازمند در استان خراسان رضوی را فراهم می‌کند.

دژبرد تصریح کرد: افراد مشمول این طرح، زندانیان جرائم مالی غیرعمد و محکومان معسر هستند که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند؛ همچنین شماری از آنان دوران محکومیتشان را سپری کرده‌اند، اما به دلیل باقی‌ماندن بدهی مالی همچنان در زندان به سر می‌برند.

مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: پرونده‌های این زندانیان با همکاری اداره کل زندان‌ها بررسی و افراد واجد شرایط شناسایی شده‌اند تا با استفاده از ظرفیت جلب رضایت شاکیان، صدور احکام اعسار و مشارکت ستاد دیه، مقدمات آزادی آنان فراهم شود.

وی بیان کرد: حمایت آستان قدس رضوی، حلقه تکمیل‌کننده این فرایند است و با تأمین سهم باقی‌مانده بدهی‌ها، 398 زندانی می‌توانند از بند رهایی‌یافته و به خانواده‌های خود بازگردند.

دژبرد خاطرنشان کرد: آزادی زندانیان نیازمند، افزون بر کمک به فرد زندانی، از آسیب‌های اقتصادی، عاطفی و اجتماعی خانواده‌های آنان جلوگیری می‌کند و زمینه بازگشت دوباره این افراد به زندگی و جامعه را، فراهم می‌سازد.

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
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