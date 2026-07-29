کد خبر: 1371552
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کالاس: با عراقچی درباره خلیج فارس و اوکراین گفت‌وگو کردم

کالاس کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که در تماسی تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره تحولات خلیج فارس و جنگ در اوکراین گفت‌وگو کرد.

جوان آنلاین: کالاس بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی نوشت: در تماسی تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره اوضاع خلیج فارس و جنگ روسیه علیه اوکراین که مسکو در روزهای اخیر آن را تشدید کرده است، گفت‌وگو کردم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تعویق درگیری در خلیج فارس می‌تواند برای میانجیگران وقت بخرد تا راهی برای بازگشت به دیپلماسی پیدا کرده و از بازگشت به جنگ تمام عیار جلوگیری کنند.

کالاس اظهار کرد: مایه دلگرمی است که آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین با عراقچی برای کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کرد. من برای حمایت از این تلاش‌ها آماده‌ام. بر درخواستم از ایران برای پایان حمایت نظامی از روسیه تاکید کردم.

در همین حال، آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین نیز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عراقچی گفت‌وگو و اعلام کرده که هدف کی‌یف پرهیز از تشدید غیرضروری تنش است.

این تماس‌های تلفنی در حالی انجام شد که رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

در همین رابطه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حمله اوکراین، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری در پاسخ به پرسش ایرنا با محکوم کردن حمله اوکراین به یک شناور ایرانی، حامیان کی‌یف را در قبال این اقدام مسئول دانست و تأکید کرد: حمله به شناور ایرانی اقدامی غیرقانونی، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

برچسب ها: کایا کالاس ، سیدعباس عراقچی ، اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

نظم ایرانی در تنگه هرمز

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

اقتدار کشاورزی سیستان و بلوچستان از نخلستان‌های کهن تا گلخانه‌های نوین 

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار