جوان آنلاین: کالاس بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی نوشت: در تماسی تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره اوضاع خلیج فارس و جنگ روسیه علیه اوکراین که مسکو در روزهای اخیر آن را تشدید کرده است، گفت‌وگو کردم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تعویق درگیری در خلیج فارس می‌تواند برای میانجیگران وقت بخرد تا راهی برای بازگشت به دیپلماسی پیدا کرده و از بازگشت به جنگ تمام عیار جلوگیری کنند.

کالاس اظهار کرد: مایه دلگرمی است که آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین با عراقچی برای کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کرد. من برای حمایت از این تلاش‌ها آماده‌ام. بر درخواستم از ایران برای پایان حمایت نظامی از روسیه تاکید کردم.

در همین حال، آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین نیز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عراقچی گفت‌وگو و اعلام کرده که هدف کی‌یف پرهیز از تشدید غیرضروری تنش است.

این تماس‌های تلفنی در حالی انجام شد که رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در بامداد شنبه ۳ مرداد موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

در همین رابطه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حمله اوکراین، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری در پاسخ به پرسش ایرنا با محکوم کردن حمله اوکراین به یک شناور ایرانی، حامیان کی‌یف را در قبال این اقدام مسئول دانست و تأکید کرد: حمله به شناور ایرانی اقدامی غیرقانونی، خلاف منشور ملل متحد و یک ماجراجویی خطرناک بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.