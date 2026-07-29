نظرسنجی جدید اکونومیست و یوگاو نشان می دهد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان بازگشتش به کاخ سفید، به پایین ترین سطح رسیده است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل نوشت: در تازه ترین نظر نظرسنجی اکونومیست و موسسه یوگاو، ۳۴ درصد از رای دهندگان گفتند «تا حدی» یا «قویا» از عملکرد ترامپ حمایت می کنند در صورتی که اکثریت (۶۲ درصد) گفتند که «قویا» یا «تاحدی» از عملکرد او حمایت تمی کنند.

به گزارش ایرنا، این نتایج همچنین نشان داد که ۴ درصد درباره عملکرد رئیس جمهوری آمریکای نظر مطمئنی نداشتند.

بر اساس گزارش یوگاو، نظر ۳۴ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی که عنوان کردند از تلاش های ترامپ در ایفای نقش خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا حمایت می کنند، با کاهش تاریخی در میزان حمایت از ترامپ در هر دو دوره ریاست جمهوری اش «پیوند» دارد.

هیل نوشت: ترامپ و حزب جمهوری خواه در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا مسیر دشواری سیاسی را در پیش دارند و نظرسنجی های جدید نشان می دهند که آمریکایی ها عملکرد آمریکا علیه ایران را در دولت ترامپ قبول ندارند.

نظرسنجی اخیر همچنین نارضایتی آمریکایی ها از وضعیت اقتصادی در این کشور را نشان داد. جنگ ایران با ایجاد اختلال در بازار انرژی و نفت، باعث تورم افسارگسیخته بواسطه افزایش بهای بنزین و کود شیمیایی در آمریکا شده است.

نظرسنجی اکونومیست و یوگاو در بازه زمانی بین ۲۵ تا ۲۷ ماه ژوئیه (۵-۳ مرداد) بامشارکت هزار و ۵۵۹ نفر و با ضریب خطای مثبت و منفی ۳.۳ درصد انجام شد.