وزیر دفاع پاکستان مداخلات دیرینه رژیم صهیونیستی در تشدید تنش‌های شبه قاره هند را به ضرر منافع ملی پاکستان توصیف کرد و گفت: اسلام‌آباد باید نسبت به همدستی اسرائیل با برخی از کشورها در جنوب آسیا هوشیار باشد.

جوان آنلاین: «خواجه محمد آصف» که از منتقدان سرشناس سیاست های آمریکا در منطقه به ویژه همدستی آن با رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم غزه است، طی اظهاراتی درباره نقش رژیم اسرائیل در دامن زدن به تنش‌های نظامی در شبه قاره هند، گفت: ما مداخلات اسرائیل را موضوع جدیدی نمی دانیم بلکه ثابت می کند که اسرائیلی ها همواره درپی ضربه زدن به پاکستان هستند.

به گزارش ایرنا، وی در واکنش به افشاگری دو مقام پیشین نیروی هوایی رژیم نامشروع صهیونی مبنی بر مشارکت دفاعی آنان در دوران جنگ کارگیل در سال ۱۹۹۹ میلادی، اظهار داشت: اسرائیل در کنار برخی از کشورهای جنوب آسیا بوده و ما این را به ضرر منافع ملی پاکستان می دانیم.

وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: اسرائیل در کنار همان کشورهایی که برای دامن زدن به مناقشات نقش آفرینی می کند، تبدیل به دشمن اصلی ما شده و همواره دشمن دائمی پاکستان خواهد ماند.

پاکستان پس از یک جنگ محدود چهار روزه با هند در اردیبهشت سال گذشته گفت که یافته های اطلاعاتی پاکستان ثابت می کند که اسرائیل در تسلیح هند به سلاح های پیشرفته از جمله حملات پهپادی به پاکستان نقش دارد و نیروی های اسرائیلی همزمان نیروهای هندی را در جنگ چهار روزه آموزش می دادند.

پاکستان، رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد و همواره ضمن دفاع از نبرد مشروع فلسطینیان علیه اشغالگری اسرائیل، تشکیل یک کشور فلسطینی به پایتختی قدس شریف را مطالبه می کند.

پاکستان همزمان با بروز جنگ میان اعراب از جمله سوریه با اسرائیل در سال ۱۳۵۱ شمسی (۱۹۷۳میلادی) ، به کمک کشورهای دوست خود شتافت و طی آن چند فروند از جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان وارد عملیات علیه رژیم صهیونیستی شدند.

«ستار علوی و سیف الاعظم » دو خلبان نیروی هوایی پاکستان بودند که در آن زمان طی عملیات مشترک با سوریه، مصر، عراق و اردن موفق شدند جنگنده‌های متعلق به صهیونیست ها را سرنگون کنند.