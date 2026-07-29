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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حکم بازداشت بین‌المللی بنیان‌گذار تلگرام از سوی روسیه صادر شد

سرویس امنیت فدرال روسیه روسیه حکم بازداشت بین‌المللی پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام را به اتهام تسهیل فعالیت‌های تروریستی صادر کرد؛ این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که دوروف هم‌زمان در فرانسه نیز با پرونده‌ای قضایی درباره عملکرد تلگرام در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه روبه‌رو است.

جوان آنلاین: سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که پاول دوروف بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، به اتهام تسهیل فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته و حکم بازداشت بین‌المللی او صادر شده است.

به گزارش ایرنا، این نهاد روسی عنوان کرد این اتهامات به دلیل خودداری تلگرام از حذف محتوایی مطرح شده است که به گفته این نهاد، «از سوی سرویس‌های ویژه اوکراین و همچنین سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه و تروریستی، کشتارهای جمعی و عملیات کلاهبرداری سایبری در داخل فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.»

تاکنون دوروف و شرکت تلگرام واکنشی به این اتهامات نشان نداده‌اند.

دوروف که در روسیه متولد شده، اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را دارد. او پیش از تاسیس تلگرام، شبکه اجتماعی «وی‌کی» را که به عنوان نسخه روسی فیس‌بوک شناخته می‌شود، بنیان‌گذاری کرد و در سال ۲۰۱۴(۱۳۹۳ خورشیدی) در پی فشار مقام‌های روسیه، آخرین سهام خود در این شرکت را واگذار کرد.

مقام‌های قضایی فرانسه نیز در حال بررسی اتهاماتی علیه دوروف هستند. بر اساس این اتهامات، تلگرام در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در این پلتفرم عملکرد کافی نداشته و همکاری لازم را با درخواست‌های نهادهای مجری قانون انجام نداده است. دوروف این اتهامات را رد کرده است.
خبرگزاری تاس نیز با انتشار خبری در این رابطه نوشت: ولادیمیر ژربنکوف وکیل روس، اعلام کرد که احتمال دارد برای دوروف در روسیه حکم بازداشت غیابی صادر شود.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس اظهار کرد: این یک روند معمول حقوقی است که برای استرداد یک فرد به روسیه انجام می‌شود. دادگاه روسیه ابتدا حکم بازداشت غیابی صادر می‌کند و پس از آن، نهادهای مجری قانون این کشور روند درخواست استرداد او را، از جمله از طریق پلیس بین‌الملل، آغاز می‌کنند. احتمالا دوروف نیز با همین روند مواجه خواهد شد.

برچسب ها: سرویس امنیت فدرال روسیه ، حکم بازداشت ، تلگرام
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