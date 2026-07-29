جزئیات دیدار اردوغان و الزیدی در سایه افزایش تنش های منطقه

بغداد و آنکارا در جریان دیدار رجب طیب اردوغان با علی الزیدی، بر گسترش همکاری‌های استراتژیک تأکید و یادداشت‌های تفاهمی در زمینه‌های امنیت، انرژی و تجارت امضا کردند.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق دیروز دیداری دوجانبه با رجب طیب اردوغان در مجتمع ریاست‌جمهوری در آنکارا داشت. الزیدی در این دیدار مذاکراتی جامع با اردوغان پیرامون روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی مورد اهتمام مشترک انجام داد.

طبق بیانیه مشترک عراق و ترکیه، این دیدار در فضایی دوستانه همراه با اعتماد متقابل و حسن همجواری برگزار شد و طرفین بر عزم خود برای ادامه این رویکرد سازنده و تقویت همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور تأکید کردند.

الزیدی و اردوغان همچنین بر مراسم امضای چندین یادداشت تفاهم میان دو کشور نظارت داشتند. طرفین از سطح فعلی روابط دوجانبه ابراز رضایت کرده و بر تعهد خود به توسعه مستمر این روابط در حوزه‌های مختلف از طریق تماس‌های منظم در چارچوب سازوکارهای موجود تأکید کردند.

دو طرف همچنین بر اهمیت «شورای همکاری استراتژیک سطح عالی»، «گروه برنامه‌ریزی مشترک» و «کمیته‌های دائم مشترک» که برای ایجاد چارچوب نهادی و استراتژیک جهت توسعه پایدار روابط ایجاد شده‌اند، تأکید کردند. طرفین توافق کردند پنجمین نشست شورای همکاری استراتژیک در بغداد برگزار شود.

همچنین دو طرف توافق کردند که پایه قانونی روابط را از طریق تکمیل مراحل تصویب توافقنامه‌های موجود، امضای اسناد جدید در زمینه‌های دارای پتانسیل همکاری، اجرای توافقنامه‌های امضا شده و فعال‌سازی کمیته‌های مشترک تقویت کنند.

اردوغان و الزیدی در زمینه همکاری‌های امنیتی، بر اهمیت حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی کشورهای منطقه که به تثبیت ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، تأکید کردند. اردوغان از دولت عراق برای حمایت از تلاش‌های ترکیه در جهت «عاری‌سازی از تروریسم» قدردانی کرد. همچنین اقدامات مشترک لازم در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت مورد بحث قرار گرفت و بر گروه‌های تروریستی که امنیت هر دو کشور را تهدید می‌کنند تمرکز شد. جانب عراقی بر اهمیت همکاری دوجانبه و هماهنگی امنیتی مشترک برای نابودی تهدیدات فرامرزی جهت حفظ امنیت و حاکمیت دو کشور همسایه تأکید کرد.

دو طرف از نزدیکی مواضع خود نسبت به تحولات جاری منطقه‌ای ابراز رضایت کردند و توافق نمودند که هماهنگی نزدیک در این مسائل، به‌ویژه تحولات مسئله فلسطین را ادامه دهند.

آنکارا و بغداد در دوره اخیر به سمت گسترش دامنه شراکت اقتصادی خود از طریق تمرکز بر افزایش حجم تبادل تجاری و همچنین آغاز پروژه‌های استراتژیک حرکت کرده‌اند. «پروژه راه توسعه» از مهم‌ترین این پروژه‌هاست که بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق خطوط آهن و جاده‌های زمینی به مرزهای ترکیه و سپس به اروپا متصل می‌کند. با این وجود، اختلافات بر سر سهمیه آب عراق از رودهای دجله و فرات، به تنش‌های سیاسی مکرر میان دو کشور دامن می‌زند که این امر تأثیر منفی بر مسیر مذاکرات تجاری می‌گذارد.