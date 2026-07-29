جوان آنلاین: غلامحسین مقیمی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت نیرو، در واکنش به انتشار شایعهای در فضای مجازی مبنی بر دریافت هزینه برای اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی، اظهار داشت: این ادعا کاملاً کذب است و هیچگونه هزینهای بابت اطلاعرسانی خاموشیهای احتمالی یا ارائه سایر خدمات دریافت نمیشود.
مقیمی تأکید کرد: اپلیکیشن «برق من» و بازوی «برق من» در پیامرسان «بله» و سایر درگاههای رسمی صنعت برق، تمامی خدمات خود از جمله اطلاعرسانی خاموشیها، مشاهده و پرداخت قبض، ثبت و پیگیری درخواستها را بهصورت کاملاً رایگان و غیرحضوری در اختیار مشترکان قرار میدهند.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با اشاره به درگاههای رسمی اطلاعرسانی خاموشیها افزود: مشترکان برای اطلاع از برنامه خاموشیهای احتمالی، صرفاً باید به درگاههای رسمی شامل اپلیکیشن «برق من»، وبسایت رسمی شرکتهای توزیع نیروی برق، بازوی «برق من» در پیامرسان «بله»، کدهای دستوری USSD (در استانهایی که زیرساخت فنی فراهم است) و نوتیفیکیشنهای اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» مراجعه کنند.
مقیمی تصریح کرد: هیچگونه جدول خاموشی توسط مراجع رسمی صنعت برق منتشر نمیشود و روش منتشر شده در فضای مجازی فاقد اعتبار رسمی است؛ همچنین موضوع دریافت حق اشتراک برای اطلاع از خاموشیها در دست بررسی پلیس فتا و مراجع قضایی قرار دارد و با عوامل آن برخورد قانونی خواهد شد.
وی در پایان از هموطنان عزیز درخواست کرد: اخبار و اطلاعات مرتبط با خدمات صنعت برق را صرفاً از مراجع و درگاههای رسمی دنبال کرده و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند؛ این شایعات هیچگونه ارتباطی با وزارت نیرو ندارد و مردم باید برای اطلاع از خاموشیهای احتمالی حتماً به راههای معرفیشده مراجعه کنند.