مسی برنده احتمالی توپ طلای جام جهانی ۲۰۲۶

جوان آنلاین: پرونده مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ امشب (یکشنبه) با برگزاری دیدار فینال بین تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا بسته خواهد شد تا تکلیف قهرمان بیستوسومین دوره این رقابتها مشخص شود.
در پایان هر دوره جام جهانی، جوایز انفرادی به بهترینهای جام اعطا میشود، از جمله جایزه بهترین بازیکن جام، بهترین گلزن جام و بهترین بازیکن جوان. حالا خبر میرسد که جایزه بهترین بازیکن جام بیستوسوم به برنده هشت توپ طلا خواهد رسید.
نشریه انگلیسی «تاچ لاین» با انتشار خبری مدعی شد اعضای کمیته فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) روز جمعه تشکیل جلسه دادند تا در مورد جوایزی که قرار است پس از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ اعطا شود، بحث کنند. بر این اساس، تصمیم گرفته شده است که صرف نظر از هر اتفاقی که در دیدار فینال رخ دهد، لیونل مسی جایزه توپ طلا را دریافت کند. این جایزه در پایان هر دوره جام جهانی به بهترین بازیکن مسابقات اهدا میشود.
مسیِ ۳۹ ساله در بیستوسومین دوره جام جهانی، در هفت بازی ۸ گل به ثمر رسانده و ۴ گل هم ساخته است. کاپیتان آرژانتین در جدول بهترین گلزنان پس از کیلیان امباپه از فرانسه، با ۱۰ گلزده در رده دوم قرار دارد و در جدول بهترین پاسورهای جام نیز پس از مایکل اولیسه از فرانسه (۵ پاسگل)، در رده دوم ایستاده است.
تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ امشب (یکشنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه مِت لایف به مصاف هم میروند.