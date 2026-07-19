جوان آنلاین: علی تاجرنیا در صفحه اجتماعی خودش با اشاره به وضعیت نقل‌وانتقالات نوشت: «همانطور که مستحضر هستید، با توجه به سهل‌انگاری مدیران گذشته، پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه با مشکلاتی مواجه شده است. پنجره بسته، وضعیت کشور و باقی مسائل ما را در رسیدن به اهداف خود با مشکلات مواجه کرده است.

در خصوص بازیکنان خارجی که نگرانی بسیاری از هواداران است که تمامی مسائل حقوقی را درباره ایشان رعایت کرده‌ایم، اما وضعیت کشور او و همه خارجی‌ها را با تردید روبرو کرده است. گفت‌وگو با این بازیکنان به صورت فشرده ادامه دارد و امیدوارم اخبار خوبی بشنوید. وکیل‌های بین‌المللی استخدام کرده‌ایم و امیدوارم فیفا تا هفته آینده پنجره را باز کند و درخواست دستور موقت هم ارسال کرده‌ایم.»