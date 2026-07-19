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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
ورزش » ساير

اعلام زمان قرعه‌کشی مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیایی ناگویا

قرعه‌کشی زمان قرعه‌کشی رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ اعلام شد.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته ملی المپیک بازی‌های آسیایی پس از معرفی ۱۵ تیم شرکت‌کننده در رقابت‌های ۲۰۲۶ ناگویا، رمان قرعه‌کشی این رقابت‌ها را مشخص کرد.

طبق اعلام این کمیته، قرعه‌کشی فوتبال مردان این بازی‌ها صبح پنجشنبه اول مردادماه به طور آنلاین برگزار می‌شود.

شایان ذکر است تیم‌ملی امید ایران در گلدان سوم این رقابت‌ها قرار دارد.

بر اساس این دستورالعمل، ۱۵ تیم حاضر در مسابقات در چهار گلدان سیدبندی شده‌اند که ژاپن به عنوان میزبان، به صورت مستقیم در گلدان نخست و جایگاه A۱ قرار خواهد گرفت.

مطابق فرمت مسابقات، ۱۵ تیم در چهار گروه تقسیم می‌شوند؛ سه گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی. پس از پایان مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود خواهند کرد.

بر اساس سیدبندی اعلام شده، گلدان‌های قرعه‌کشی به شرح زیر است:

گلدان اول: ژاپن، چین، ویتنام و کره جنوبی

گلدان دوم: ازبکستان، امارات، عربستان سعودی و تایلند

گلدان سوم: ایران، قرقیزستان، قطر و فیلیپین

گلدان چهارم: کویت، هنگ‌کنگ، چین و کره شمالی

برچسب ها: قرعه کشی ، بازی اسیایی ، فوتبال
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