ترحم، احترام نیست

ترحم یعنی ایستادن بالاتر از دیگری و نگاه کردن به او از جایی که نه دردش را دیدهای، نه مسیرش را رفتهای، نه جنگ پنهانش را فهمیدهای. بسیاری از افراد کمتوان یا دارای معلولیت، بیش از آنکه نیازمند دلسوزی باشند، نیازمند دیدهشدن، فهمیدهشدن و محترم شمردهشدناند. آنان زندگی را از موضع ضعف تجربه نمیکنند؛ بسیاری از آنان هر روز برای حفظ استقلال خود میجنگند، برای اینکه ثابت کنند انسان بودنشان به توانایی جسمی محدود نمیشود.
مشکل از جایی آغاز میشود که ما بدون پرسیدن، بدون شناخت و فقط از سر عجله، وارد زندگی دیگری میشویم. مردی را تصور کنید که با عصا در ایستگاه اتوبوس ایستاده است؛ شاید فقط چند ثانیه بیشتر از ما زمان میخواهد، شاید فقط میخواهد خودش راه برود، خودش تصمیم بگیرد، خودش از پس کارش برآید. اما کسی با شتاب به سمتش میرود، بازویش را میگیرد، مسیرش را تعیین میکند، و خیال میکند لطف کرده است. در حالی که آن مرد، بیش از کمک، به اختیار نیاز داشت. بیش از ترحم، به احترام نیاز داشت.
یا زنی را تصور کنید که روی ویلچر نشسته و در فروشگاه مشغول انتخاب خریدهایش است. او دارد زندگیاش را، با تمام دشواریها و ظرافتهایش، به پیش میبرد. اما ناگهان کسی بدون اجازه وارد فضای شخصیاش میشود، جنس را برمیدارد، سبدش را جابهجا میکند و با لحنی مهربان اما از بالا به پایین میگوید: «بذار من کمکت کنم.» شاید نیت خیر باشد، اما نتیجه تلخ است. چون کمک وقتی ارزش دارد که خواسته شود، نه وقتی تحمیل شود.
حقیقت این است که احترام، همیشه در سکوت و فاصلهگرفتن نیست؛ گاهی در یک پرسش ساده است: «کمک میخواهی؟» همین چند کلمه میتواند مرز میان تحقیر و کرامت باشد. همین سؤال کوتاه یعنی من تو را میبینم، تو را برابر خودم میدانم، و حق انتخابت را به رسمیت میشناسم. این همان چیزی است که بسیاری از ما فراموش میکنیم: کمکِ بدون اجازه، اگرچه به ظاهر مهربانانه است، اما میتواند بهجای آرامش، اضطراب بیاورد؛ بهجای یاری، احساس نادیدهگرفتهشدن.
انسانها با بدنشان تعریف نمیشوند. با محدودیتهایشان تمام نمیشوند. و ارزششان به میزان ناتوانی یا تواناییشان وابسته نیست. هر فردی، صرفنظر از وضعیت جسمیاش، حق دارد در جهان با کرامت زندگی کند؛ حق دارد خودش راه برود، خودش تصمیم بگیرد، خودش بایستد و اگر خواست، کمک بخواهد. ما اگر واقعاً میخواهیم انسانی باشیم، باید یاد بگیریم پیش از کمک کردن، اجازه بگیریم؛ پیش از دلسوزی، فهمیدن را تمرین کنیم؛ و پیش از هر حرکتی، کمی در جای دیگری بایستیم.
شاید جهان با همین جملههای ساده مهربانتر شود:
«میخواهی کمکت کنم؟»
و شاید در همین جمله، چیزی نهفته باشد که از هزاران ترحم ارزشمندتر است: احترام.